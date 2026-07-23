Veste cruntă pentru Arsenal: anunţul despre William Saliba

Fundaşul echipei Arsenal şi al naţionalei Franţei, William Saliba, va fi indisponibil o perioadă îndelungată după ce a suferit o accidentare la spate în timpul Cupei Mondiale, a anunţat miercuri clubul din Premier League.
Saliba a fost afectat de această accidentare pe tot parcursul turneului din Statele Unite, ceea ce i-a limitat antrenamentele, înainte de a fi înlocuit după 30 de minute din semifinala pierdută de Franţa în faţa Spaniei şi de a rata meciul pentru locul trei, pierdut în faţa Angliei.
Absenţă îndelungată pentru William Saliba
„Examinările ulterioare efectuate de specialişti la întoarcerea lui William la Londra în această săptămână au confirmat că a suferit o accidentare la spate care va necesita o perioadă de recuperare”, a informat Arsenal într-un comunicat.
„În urma unor evaluări aprofundate, s-a ajuns la concluzia că intervenţia chirurgicală nu este recomandată, dar William ar trebui să înceapă acum un program de recuperare supravegheat. Toată lumea este pe deplin concentrată să-l sprijine pe William pentru a se asigura că îşi va recăpăta forma fizică maximă cât mai curând posibil.”
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