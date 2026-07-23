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„S-au semnat documentele”. Conducerea lui „U” Cluj a confirmat plecarea lui Coubiș în Anglia. Ultimele detalii

Andrei Nicolae Publicat: 23 iulie 2026, 12:10

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„S-au semnat documentele. Conducerea lui „U Cluj a confirmat plecarea lui Coubiș în Anglia. Ultimele detalii

Andrei Coubiș / SPORT PICTURES

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Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a dezvăluit recent că echipa sa a ajuns la un acord cu Lincoln City pentru transferul lui Andrei Coubiș. În acest moment, fundașul de 22 de ani mai are de rezolvat câteva detalii birocratice pentru a deveni în mod oficial jucătorul nou-promovatei din Championship.

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Andrei Coubiș a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui „U” Cluj de când a venit în România în iarnă, iar acest lucru a atras atenția unor cluburi din străinătate. Până la urmă, interesul din afară s-a transformat și într-un transfer concret, iar fotbalistul crescut printre altele și de AC Milan a plecat în Championship, la Lincoln City.

Ce se întâmplă cu transferul lui Andrei Coubiș la Lincoln City

La scurt timp după ce Cristiano Bergodi a anunțat că jucătorul său a plecat în Anglia, președintele clubului a vorbit și el despre plecarea lui Coubiș și a oferit mai multe detalii în acest sens. Radu Constantea a dezvăluit cum Lincoln City inițial venise cu o ofertă mai mică și a fost nevoită să pluseze după ce „U” a refuzat.

În ceea ce îl privește pe jucător, Coubiș trebuie să se mai înțeleagă doar cu noul său club în privința contractului și să obțină dreptul la muncă din Marea Britanie.

Aseară, târziu, s-au semnat documentele între cele două cluburi. Andrei Coubiș a trecut vizita medicală, au fost două zile în care a fost supus mai multor teste. A primit ok-ul din acest punct de vedere. Urmează să se înțeleagă asupra contractului cu cei de acolo, apoi procedura privind dreptului la muncă în Marea Britanie.

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Dacă aceste lucruri se vor concretiza în următoarele zile, atunci transferul se va concretiza. La ora actuală, este vorba doar despre o înțelegere între cluburi. Andrei Coubiș a fost urmărit de mai multe formații în ultima perioadă, dar ceea ce a oferit Lincoln, atât pentru noi, cât și perspectivele pentru jucător ne-au convins.

Discuțiile au început imediat după meciul de la Lublin cu Dinamo Kiev. Cred că a fost urmărit de mai mult timp, dar discuțiile oficiale au început atunci. Inițial, oferta a fost mult mai mică, iar noi am refuzat imediat. Ulterior, după 8-9 zile, ei au mărit propunerea considerabil și noi am acceptat„, a spus Radu Constantea, președintele lui „U” Cluj, conform digisport.ro.

Transferul lui Coubiș de la „U” Cluj la Lincoln City s-a făcut pe 3 milioane de euro și 15% dintr-o eventuală mutare viitoare.

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