Cristi Săpunaru și-a ales rivalul cu care avea cele mai dure dueluri: „Îl mușcam de gât, dacă puteam” - Antena Sport

Cristi Săpunaru și-a ales rivalul cu care avea cele mai dure dueluri. Fostul căpitan din Giulești a dezvăluit că a dus lupte grele cu Mirel Rădoi.
În ciuda bătăliilor duse pe teren cu fostul său rival, Cristi Săpunaru a dezvăluit că are o relație excelentă cu Mirel Rădoi.
Cristi Săpunaru a ales rivalul cu care avea cele mai dure dueluri
Cristi Săpunaru a mai dezvăluit că avea dueluri dificile și cu Sorin Paraschiv sau cu Florentin Petre, și cu aceștia doi având relații de prietenie după perioada petrecută împreună la echipa națională.
„Eu eram prieten cu toți, eram prieten foarte bun cu Alex Chipciu, care dacă ne vedem pe teren nu ne înghițeam niciunul. Ne aruncam unde puteam, și eu, și el.
Eu pe Rădoi, dacă puteam, îl mușcam de gât. Și sunt prieten cu Mirel Rădoi. Cu Paraschiv la fel, cu Florentin Petre la fel.
Dacă-l vedeam pe Florentin Petre că aleargă pe lângă mine îl aruncam… Sunt prietenii mei, la echipa națională îți creezi altfel de relație”, a declarat Cristi Săpunaru, în cadrul unui podcast.
