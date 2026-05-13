Cristiano Ronaldo poate câştiga două trofee în aceeaşi zi cu Al-Nassr. Cum e posibil aşa ceva

Dan Roșu Publicat: 13 mai 2026, 13:03

Cristiano Ronaldo sărbătoreşte marcarea unui gol - Getty Images

Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr pot câştiga două trofee în aceeaşi zi. Acestea ar fi primele două titluri importante pentru starul portughez de 41 de ani de la sosirea în fotbalul din Arabia Saudită.

Ziua de sâmbătă, 16 mai, poate fi una extrem de importantă pentru Cristiano Ronaldo! Al-Nassr va juca finala Ligii Campionilor Asiei 2, împotriva niponilor de la Gamba Osaka. Duelul va începe la ora 20:45 şi va fi live în antenaplay.ro.

Înainte de meciul cu japonezii, care îi poate aduce lui CR7 trofeul mult râvnit, Al-Nassr poate câştiga şi titlul în Arabia Saudită, fără să fie implicată în vreun meci.

Al-Hilal, echipa cu care Al-Nassr luptă pentru titlu, joacă în etapa a 33-a, pe teren propriu, cu Neom SC, de la ora 19:05. În cazul în care trupa lui Karim Benzema nu se va impune, atunci nu vor mai conta rezultatele din ultima etapă şi Al-Nassr ar deveni campioană.

În acest moment, echipa lui Ronaldo e pe primul loc, cu 83 de puncte şi un meci în plus disputat faţă de Al-Hilal, ocupanta locului secund, cu 78 de puncte. Dacă Al-Hilal se va impune, titlul se va decide în ultima rundă, atunci când Al Nassr joacă cu Damac şi Al-Hilal cu Al Fayha.

Al-Nassr a ratat titlul după un autogol incredibil

Cristiano Ronaldo şi jucătorii lui Al Nassr erau pregătiţi să înceapă sărbătoarea pentru câştigarea titlului în Arabia Saudită. Echipa portughezului avea nevoie de victorie în meciul cu Al Hilal. Al Nassr a condus până în ultimele secunde ale partidei, dar un autogol incredibil face ca deznodâmântul să fie amânat.

La o centrare care părea să fie banală, portarul Bento a ieşit să prindă mingea, dar a trimis incredibil balonul în propria poartă. Totul s-a întâmplat în al optulea minut al prelungirilor, scorul final fiind 1-1.

Acest autogol le-a stricat bucuria celor de la Al Nassr, care erau pregătiţi să înceapă sărbătoarea. Înlocuit în minutul 83, Cristiano Ronaldo a văzut de pe banca de rezerve scenele incredibile. Portughezul a fost surprins de camerele tv fără reacţie, imediat după fluierul final, şocat de modul în care partida s-a încheiat.

