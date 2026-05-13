Mihai Rotaru, deplasare cu trenul la Sibiu pentru finala Cupei României. Fanii şi ceilalţi acţionari l-au însoţit

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 12:20

Comentarii
Mihai Rotaru a făcut deplasarea cu trenul la Sibiu, pentru finala Cupei României/ AntenaSport

Mihai Rotaru a făcut deplasarea cu trenul la Sibiu, pentru finala Cupei României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Partida se va disputa în această seară, de la ora 20:00, urmând ca cele două să se înfrunte şi duminică, în penultima etapă a play-off-ului.

Mihai Rotaru a plecat spre Sibiu în dimineaţa zilei de miercuri. Acesta a ales să facă deplasarea cu trenul, fiind însoţit de fani şi de ceilalţi acţionari ai clubului din Bănie.

Mihai Rotaru a apărut în gara din Craiova echipat cu însemnele echipei pe care o deţine. El purta o şapcă cu sigla Universităţii Craiova, având şi eşarfa clubului la gât.

Înainte să urce în tren, Mihai Rotaru s-a fotografiat cu cei alături de care a făcut deplasarea, fani şi alţi acţionari ai echipei din Bănie.

Mihai Rotaru nu a vrut să ofere declaraţii, la plecarea către Sibiu. “Vorbim după. Mă confundaţi pe mine acum”, a spus, râzând, Mihai Rotaru, la plecarea către Sibiu.

Jucătorii şi membrii staff-ului de la Universitatea Craiova au făcut deplasarea cu un charter închiriat la Sibiu, pentru duelul cu U Cluj. Mihai Rotaru şi ceilalţi din conducerea clubului au plătit suma de 50.000 de euro pentru un zbor de doar 20 de minute al echipei.

În gara de la Craiova a răsunat imnul formaţiei pregătite de Filipe Coelho. Fanii au început să cânte pe peron, aşteptând trenul care să-i ducă la Sibiu.

