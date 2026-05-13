Alexandru Mitriţă, mesaj de susţinere pentru Universitatea Craiova, înaintea finalei cu U Cluj: “Aduceţi-ne Cupa”

Alexandru Mitriţă a transmis un mesaj de susţinere pentru Universitatea Craiova, înaintea finalei cu U Cluj, din Cupa României. Fostul jucător al oltenilor i-a încurajat pe olteni şi speră ca aceştia să câştige marele trofeu.

Universitatea Craiova şi U Cluj se vor duela azi, de la ora 20:00, la Sibiu, în finala Cupei României. Duminică, cele două se vor duela în penultima etapă a play-off-ului.

Alexandru Mitriţă a transmis că Universitatea Craiova a ajuns acolo unde-i este locul, fiind la doar două victorii de event. Mijlocaşul, care în prezent evoluează la Zhejiang, i-a îndemnat pe elevii lui Filipe Coelho să joace pentru fanii olteni.

“Leilor, vă salut. Ați ajuns acolo unde vă este locul. Mai aveți două finale, două meciuri foarte importante. Numai voi știți cât ați muncit ca să ajungeți aici.

Credeți în voi, jucați cu inima, jucați pentru suporteri. Vă garantez că nu ați mai trăit asemenea momente alături de acești suporteri minunați.