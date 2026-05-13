Alexandru Mitriţă, mesaj de susţinere pentru Universitatea Craiova, înaintea finalei cu U Cluj: “Aduceţi-ne Cupa”

Alexandru Mitriţă a transmis un mesaj de susţinere pentru Universitatea Craiova, înaintea finalei cu U Cluj, din Cupa României. Fostul jucător al oltenilor i-a încurajat pe olteni şi speră ca aceştia să câştige marele trofeu.
Universitatea Craiova şi U Cluj se vor duela azi, de la ora 20:00, la Sibiu, în finala Cupei României. Duminică, cele două se vor duela în penultima etapă a play-off-ului.
Alexandru Mitriţă, mesaj de susţinere pentru Universitatea Craiova, înaintea finalei cu U Cluj
Alexandru Mitriţă a transmis că Universitatea Craiova a ajuns acolo unde-i este locul, fiind la doar două victorii de event. Mijlocaşul, care în prezent evoluează la Zhejiang, i-a îndemnat pe elevii lui Filipe Coelho să joace pentru fanii olteni.
“Leilor, vă salut. Ați ajuns acolo unde vă este locul. Mai aveți două finale, două meciuri foarte importante. Numai voi știți cât ați muncit ca să ajungeți aici.
Credeți în voi, jucați cu inima, jucați pentru suporteri. Vă garantez că nu ați mai trăit asemenea momente alături de acești suporteri minunați.
Aduceți-ne Cupa și campionatul acasă! Înseamnă enorm pentru echipă și pentru oraș. Sunt tare mândru de voi și îmi doresc din toată inima să câștigați. Forța Știința!”, a transmis Alexandru Mitriţă, pe reţelele de socializare.
Până acum, în acest sezon, U Cluj şi Universitatea Craiova s-au întâlnit de trei ori. Oltenii au câştigat duelul de la începutul sezonului, din iulie, cu 2-1. În returul sezonului regulat, de pe Cluj Arena, meciul s-a încheiat la egalitate, în timp ce partida din turul play-off-ului s-a încheiat cu o victorie categorică a “şepcilor roşii”, scor 4-0.
- Mihai Rotaru, deplasare cu trenul la Sibiu pentru finala Cupei României. Fanii şi ceilalţi acţionari l-au însoţit
- U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Finala Cupei României, prima “bătălie”
- Ștefan Baiaram visează la transfer după ce va cuceri eventul cu Universitatea Craiova: „O să fie bine pentru mine”
- Filipe Coelho nu simte presiunea înaintea finalei cu U Cluj: „Dacă suntem aici, înseamnă că am muncit”
- Cristiano Bergodi așteaptă cu nerăbdare finala cu Universitatea Craiova: „Nu mi s-a întâmplat niciodată în carieră”