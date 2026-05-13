Schimbările anunţate la FCSB, înaintea barajului de Conference League: “Va fi altceva”

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 13:05

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Au fost anunţate schimbări la FCSB, înaintea barajului de Conference League. Mihai Stoica s-a declarat convins că situaţia va fi alta la duelul cu Botoşani, după remiza cu Unirea Slobozia, scor 0-0, din etapa a opta a play-out-ului.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că în lipsa lui Daniel Bîrligea, Darius Olaru, Florin Tănase sau Juri Cisotti pot fi oamenii “de gol” ai campioanei.

De asemenea, la partida cu Hermannstadt din ultima etapă a play-out-ului, vor exista mai multe modificări în primul 11 al FCSB-ului. Mihai Stoica a transmis că jucătorii de bază vor fi menajaţi, în vederea partidei cu Botoşani.

“Va fi altceva la meciul cu Botoșani, de asta sunt convins, dar nu mi s-a părut nici prima parte a meciului ăstuia (n.r. – cu Unirea Slobozia) ca am avea mari probleme. N-am niciun fel de problemă. E adevărat, e complicat când joci fără Bîrligea, că el e practic omul de gol. Dar o să fie alții la baraj. Mai avem oameni de gol. Olaru, Tănase, Cisotti, Miculescu.

Mai avem meciul de la Sibiu, unde probabil că vor fi folosiți și jucători care au evoluat mai puțin.

Nimeni nu riscă să se întâmple ceva înainte de meciul de baraj. Radunovic, de exemplu, are trei cartonașe galbene. Dacă ar lua galben de la Sibiu n-ar juca cu Botoșani. Dacă nu ia nu joacă la Sibiu, poate să ia galben cu Botoșani că, dacă mergem mai departe, joacă cu Dinamo”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Partida dintre FCSB şi Botoşani se va juca în Ghencea, pe 23 sau 24 mai. Dacă va trece de moldoveni, formaţia roş-albastră se va înfrunta în “finala” barajului de Conference League cu ocupanta locului patru din play-off, care în prezent este Dinamo.

