Schimbările anunţate la FCSB, înaintea barajului de Conference League: “Va fi altceva”

Au fost anunţate schimbări la FCSB, înaintea barajului de Conference League. Mihai Stoica s-a declarat convins că situaţia va fi alta la duelul cu Botoşani, după remiza cu Unirea Slobozia, scor 0-0, din etapa a opta a play-out-ului.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că în lipsa lui Daniel Bîrligea, Darius Olaru, Florin Tănase sau Juri Cisotti pot fi oamenii “de gol” ai campioanei.

De asemenea, la partida cu Hermannstadt din ultima etapă a play-out-ului, vor exista mai multe modificări în primul 11 al FCSB-ului. Mihai Stoica a transmis că jucătorii de bază vor fi menajaţi, în vederea partidei cu Botoşani.

“Va fi altceva la meciul cu Botoșani, de asta sunt convins, dar nu mi s-a părut nici prima parte a meciului ăstuia (n.r. – cu Unirea Slobozia) ca am avea mari probleme. N-am niciun fel de problemă. E adevărat, e complicat când joci fără Bîrligea, că el e practic omul de gol. Dar o să fie alții la baraj. Mai avem oameni de gol. Olaru, Tănase, Cisotti, Miculescu.

Mai avem meciul de la Sibiu, unde probabil că vor fi folosiți și jucători care au evoluat mai puțin.