Andy Murray, colaborare surpriză în circuitul ATP

Dan Roșu Publicat: 13 mai 2026, 12:06

Andy Murray - Profimedia Images

Andy Murray, dublu campion la Wimbledon, se va alătura staffului conaţionalului său Jack Draper (50 ATP) pentru sezonul pe iarbă, scrie Reuters.

Draper, fost nr. 4 mondial în iunie 2025, s-a despărţit de antrenorul Jamie Delgado după o colaborare de 6 luni şi a apelat la Andy Murray, care a colaborat cu Novak Djokovic până în mai 2025.

Semifinalist la US Open în 2024, Draper s-a confruntat cu multiple accidentări în acest an şi va rata turneul de la Roland Garros din cauza unor probleme persistente la genunchi.

“Sunt foarte recunoscător pentru tot ce a făcut Jamie Delgado pentru mine în ultimele 6 luni. Este un antrenor de talie mondială şi un om grozav.

Între timp, voi continua să fiu susţinut de excelenta echipă de la (Lawn Tennis Association), odată cu cooptarea lui Andy Murray, care mă va susţine pe tot parcursul sezonului pe iarbă”, a declarat Draper într-un comunicat către presa britanică.

Draper, în vârstă de 24 de ani, nu a depăşit niciodată turul doi la Wimbledon şi doar unul dintre cele trei titluri ATP ale sale a fost câştigat pe iarbă.

Comunicatul nu specifică exact ce rol va avea Murray în echipa sa, deşi unele relatări din presă au afirmat că va fi în de antrenor.

