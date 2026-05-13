Dan Roșu Publicat: 13 mai 2026, 13:16

Eu sunt femeia despre care vorbeşte Florentino. Răspuns acid după atacul preşedintelui lui Real Madrid

Florentino Perez, în timpul unui eveniment - Getty Images

Ziarul spaniol ABC a răspuns cu două editoriale la atacurile direcţionate ale lui Florentino Perez din timpul conferinţei sale de presă de marţi. Publicaţia îl acuză pe preşedintele Real Madrid că inventează duşmani imaginari.

Atacurile lui Florentino Perez nu au rămas fără răspuns. Marţi, preşedintele lui Real Madrid a ţinut o conferinţă de presă extraordinară în timpul căreia a susţinut că clubul este ţinta unei conspiraţii. El a numit ziarul ABC, pe care l-a acuzat că atacă neobosit clubul şi pe el, insinuând că este „obosit” într-o dispută umbrită de remarci sexiste la adresa unei jurnaliste de la publicaţie.

Răspuns pentru Florentino Perez după atacurile tari

„Uitaţi-vă la cele două articole pe care le-au publicat astăzi, scrise de o femeie ale cărei cunoştinţe despre fotbal nici măcar nu le cunosc”, a declarat el, promiţând să anuleze abonamentul pe care i-l dăduse tatăl său.

Cea din urmă, pe nume María José Fuenteálamo, a răspuns într-un editorial. „Florentino vorbeşte despre mine fără să mă numească. «Nu ştiu dacă o femeie ştie ceva despre fotbal sau nu». Există această femeie, încă în stare de şoc. Fiind în centrul atenţiei şi publicând lucruri pe care alţii nu vor să le publici, te obişnuieşti cu atacurile politicienilor, ale unor oameni corupţi sau presupuşi corupţi care încearcă să te discrediteze şi chiar să te ducă în instanţă… Dar ca preşedintele lui Real Madrid să-mi dedice câteva cuvinte doar pentru că mi-am exprimat opinia? Această jurnalistă necunoscută care nici măcar nu scrie despre sport? Nu mă aşteptam la asta.”

Ea revine la conţinutul articolului denunţat de Perez, în care deplânge repercusiunile dăunătoare ale crizei de la Real Madrid asupra societăţii şi copiilor. „Nu mă aşteptam la aceste referinţe la fotbal, nu pentru că nu vorbesc despre asta în rubrica mea”, explică ea. „Vorbesc despre ceea ce reprezintă Real Madrid, ca instituţie istorică, pentru societate. Despre culorile sale. Despre spiritul sportiv.

Nu contează dacă joacă baschet, baseball sau bile pe Bernabéu – notă pentru mine: întrebaţi-i pe colegii mei de la secţiunea de sport dacă bilele se califică drept sport. Pentru că sunt mamă şi ştiu ce joacă copiii, cine sunt idolii lor şi cum să cultiv modele bune. Pentru că locuiesc şi eu în cartierul unde se află stadionul. Da, domnule preşedinte, asta sunt eu. O femeie, oh, o femeie, ce contează ce ştie ea despre fotbal? Ştie pagubele care se întâmplă în afara Bernabéu-ului. Pentru că nu este vorba despre fotbal. Şi acum eu sunt cea care mă întreb dacă ştiţi asta sau nu.”

„Perez însuşi declarase explicit că circulau zvonuri despre sănătatea sa. ABC nu a făcut-o.”

Ziarul a publicat un alt editorial în care deplângea interpretările greşite ale lui Perez în timpul discursului său „lung, incoerent şi uneori confuz”. „Perez şi-a dedicat o bună parte din discurs creării de duşmani imaginari”, a criticat publicaţia.

“Principala problemă era acest ziar, căruia i-a dedicat 15 din cele 65 de minute ale discursului său. A fost deosebit de revelator faptul că, incapabil să formuleze vreo nemulţumire reală sau să sublinieze minciunile obiective publicate de acest ziar, a ajuns să-şi reducă plângerile la un articol apărut cu câteva ore mai devreme care, citând surse directe, repeta o frază din anturajul său: «Sunt obosit». Nimic mai mult.

Nicio boală, nicio speculaţie medicală, nicio insinuare personală. Perez însuşi declarase explicit că circulau zvonuri despre sănătatea sa. ABC nu. Şi pe bună dreptate: adevărata problemă era în altă parte, mult mai evidentă: epuizarea politică, instituţională şi chiar fizică a unui lider supus unor presiuni extraordinare ani de zile.”

Pentru ABC, „oboseala” lui Perez a fost ilustrată de „dificultatea pe care a întâmpinat-o în construirea unei naraţiuni coerente asupra problemelor reale ale clubului”. „ABC a fost supusă unei presiuni politice, economice şi instituţionale enorme de-a lungul istoriei sale”, conchide editorialul.

“Ziarul nu a încetat niciodată să relateze şi va continua să o facă. Real Madrid este o instituţie emblematică, urmărită cu mare atenţie de publicaţia noastră şi de cititorii săi. Tocmai de aceea vom continua să relatăm despre tot ce se întâmplă în cadrul clubului, chiar dacă acest lucru îl face pe preşedintele său să se simtă inconfortabil. Chiar dacă a decis să nu mai plătească abonamentul pe care i l-a lăsat moştenire tatăl său.”

