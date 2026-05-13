“Eu sunt femeia despre care vorbeşte Florentino”. Răspuns acid după atacul preşedintelui lui Real Madrid

Ziarul spaniol ABC a răspuns cu două editoriale la atacurile direcţionate ale lui Florentino Perez din timpul conferinţei sale de presă de marţi. Publicaţia îl acuză pe preşedintele Real Madrid că inventează duşmani imaginari.

Atacurile lui Florentino Perez nu au rămas fără răspuns. Marţi, preşedintele lui Real Madrid a ţinut o conferinţă de presă extraordinară în timpul căreia a susţinut că clubul este ţinta unei conspiraţii. El a numit ziarul ABC, pe care l-a acuzat că atacă neobosit clubul şi pe el, insinuând că este „obosit” într-o dispută umbrită de remarci sexiste la adresa unei jurnaliste de la publicaţie.

Răspuns pentru Florentino Perez după atacurile tari

„Uitaţi-vă la cele două articole pe care le-au publicat astăzi, scrise de o femeie ale cărei cunoştinţe despre fotbal nici măcar nu le cunosc”, a declarat el, promiţând să anuleze abonamentul pe care i-l dăduse tatăl său.

Cea din urmă, pe nume María José Fuenteálamo, a răspuns într-un editorial. „Florentino vorbeşte despre mine fără să mă numească. «Nu ştiu dacă o femeie ştie ceva despre fotbal sau nu». Există această femeie, încă în stare de şoc. Fiind în centrul atenţiei şi publicând lucruri pe care alţii nu vor să le publici, te obişnuieşti cu atacurile politicienilor, ale unor oameni corupţi sau presupuşi corupţi care încearcă să te discrediteze şi chiar să te ducă în instanţă… Dar ca preşedintele lui Real Madrid să-mi dedice câteva cuvinte doar pentru că mi-am exprimat opinia? Această jurnalistă necunoscută care nici măcar nu scrie despre sport? Nu mă aşteptam la asta.”

Ea revine la conţinutul articolului denunţat de Perez, în care deplânge repercusiunile dăunătoare ale crizei de la Real Madrid asupra societăţii şi copiilor. „Nu mă aşteptam la aceste referinţe la fotbal, nu pentru că nu vorbesc despre asta în rubrica mea”, explică ea. „Vorbesc despre ceea ce reprezintă Real Madrid, ca instituţie istorică, pentru societate. Despre culorile sale. Despre spiritul sportiv.