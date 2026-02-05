Cum l-a numit Gică Popescu pe Gică Hagi în ziua în care "Regele" a împlinit 61 de ani - Antena Sport

Gheorghe Popescu i-a transmis un mesaj lui Gheorghe Hagi, care joi a împlinit 61 de ani. El l-a numit “fratele” lui pe Hagi, fostul coechipier de la echipa naţională şi de la Galatasaray şi cumnatul său.

“Zeci de ani în care am împărţit acelaşi vestiar şi aceeaşi dorinţă de performanţă. Uneori am purtat chiar şi aceeaşi banderolă, iar de fiecare dată am simţit că suntem mai mult decât colegi. La mulţi ani coechipierului meu din familie şi fratelui meu de pe teren, Gheorghe Hagi!”, a scris Gică Popescu pe contul său de Facebook.

Gică Popescu, urare specială pentru “fratele” lui, Gică Hagi, de ziua acestuia

Popescu şi Hagi au fost coechipieri la echipa naţională, cei doi fiind şi cumnaţi, deoarece soţiile lor, Luminiţa şi Marilena, sunt surori.

Şi Gabi Balint, un alt membru al Generaţiei de Aur, i-a transmis un mesaj lui Hagi.