Lovitură pentru Shai-Gilgeous Alexander. Starul lui OKC Thunder ratează All-Star Game 2026 - Antena Sport

Superstarul Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul din NBA din sezonul trecut, va rata ediţia de anul acesta a evenimentului All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din liga nord-americană de baschet, din cauza unei accidentări abdominale, pentru care va fi reevaluat după pauza de săptămâna viitoare, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gilgeous-Alexander nu a jucat niciun minut din ultimul sfert al meciului câştigat miercuri seară de Thunder împotriva lui Orlando Magic (128-92), meci pentru care fusese incert din cauza unei entorse la deget, conform raportului privind accidentările.

All-Star Game 2026, fără Shai Gilgeous-Alexander

Accidentarea abdominală îl va împiedica, însă, să participe la All-Star Game, care va avea loc pe Intuit Dome din Inglewood (Los Angeles) pe 15 februarie. Aceasta urma să fie a patra ediţie la care participa vedeta canadiană, care fusese aleasă ca titular, conform votului la care au participat publicul, presa şi jucătorii ligii.

Gilgeous-Alexander fusese desemnat titular pentru Conferinţa de Vest la cea de-a 75-a ediţie a All-Star Game, care se va disputa într-un format reînnoit anul acesta. În loc ca o selecţionată a celor mai buni jucători din Conferinţa de Vest să se confrunte cu o echipă de vedete din Conferinţa de Est într-un meci demonstrativ, două echipe formate din jucători locali şi o a treia echipă formată din jucători străini se vor întâlni în cadrul unui turneu.

Momentan, NBA nu a anunțat cine îi va lua locul lui Shai Gilgeous-Alexander în Echipa Lumii de la All-Star Game, care se va vedea LIVE EXCLUSIV pe AntenaPLAY.