"Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani". Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania - Antena Sport

Real Sociedad s-a calificat miercuri seara în semifinalele Cupei Spaniei după ce a învins-o în deplasare pe Deportivo Alaves cu scorul de 3-2, însă un anumit moment din meci a ieșit în evidență. La scorul de 2-1 pentru fosta echipă a lui Ianis Hagi, centralul a dictat lovitură de la 11 metri după o fază care a făcut un fost arbitru să spună că este “cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”.

Partida din sferturile Cupei Regelui dintre Deportivo Alaves și Real Sociedad se anunța una extrem de interesantă, ținând cont că urmau să se înfrunte două formații din Țara Bascilor. Duelul a fost intens, cu răsturnări de situație și cu un penalty ratat de echipa gazdă în urma unei faze comice care l-a obligat pe arbitru să arate punctul cu var după ce a verificat faza la rugămintea arbitrilor video.

Fotbalistul lui Sociedad i-a “stins lumina” adversarului său

În minutul 65 al partidei de pe Estadio Mendizorrotza, Toni Martinez, atacantul lui Deportivo Alaves, a plecat în sprint pe banda stângă, însă fundașul Caleta-Car l-a ajuns din urmă și a încercat să-l oprească. Stoperul lui Real Sociedad și-a tras adversarul și cumva a ajuns să îi pună tricoul peste cap, blocându-i complet câmpul vizual.

Inițial, arbitrul nu a dat penalty în ciuda protestelor lui Toni Martinez, însă după verificarea fazei la monitorul VAR a dictat lovitura de la 11 metri. Cel care a obținut penalty-ul a fost și cel care l-a executat, însă a ratat în minutul 67, iar pe final Real Sociedad a dat două goluri și a întors soarta meciului.

