Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani". Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | “Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania

“Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania

Andrei Nicolae Publicat: 5 februarie 2026, 11:13

Comentarii
Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania

Penalty-ul acordat în Deportivo Alaves - Real Sociedad / @jordimoreno8_

Real Sociedad s-a calificat miercuri seara în semifinalele Cupei Spaniei după ce a învins-o în deplasare pe Deportivo Alaves cu scorul de 3-2, însă un anumit moment din meci a ieșit în evidență. La scorul de 2-1 pentru fosta echipă a lui Ianis Hagi, centralul a dictat lovitură de la 11 metri după o fază care a făcut un fost arbitru să spună că este “cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida din sferturile Cupei Regelui dintre Deportivo Alaves și Real Sociedad se anunța una extrem de interesantă, ținând cont că urmau să se înfrunte două formații din Țara Bascilor. Duelul a fost intens, cu răsturnări de situație și cu un penalty ratat de echipa gazdă în urma unei faze comice care l-a obligat pe arbitru să arate punctul cu var după ce a verificat faza la rugămintea arbitrilor video.

Fotbalistul lui Sociedad i-a “stins lumina” adversarului său

În minutul 65 al partidei de pe Estadio Mendizorrotza, Toni Martinez, atacantul lui Deportivo Alaves, a plecat în sprint pe banda stângă, însă fundașul Caleta-Car l-a ajuns din urmă și a încercat să-l oprească. Stoperul lui Real Sociedad și-a tras adversarul și cumva a ajuns să îi pună tricoul peste cap, blocându-i complet câmpul vizual.

Inițial, arbitrul nu a dat penalty în ciuda protestelor lui Toni Martinez, însă după verificarea fazei la monitorul VAR a dictat lovitura de la 11 metri. Cel care a obținut penalty-ul a fost și cel care l-a executat, însă a ratat în minutul 67, iar pe final Real Sociedad a dat două goluri și a întors soarta meciului.

Reclamă
Reclamă

La emisiunea “El Larguero”, din Spania, fostul arbitru Eduardo Iturralde Gonzalez a rămas complet surprins de ce a văzut și a numit ce s-a întâmplat “cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani“. Alex Remiro, portarul lui Sociedad care a parat șutul lui Toni Martinez, a comentat și el faza respectivă:

Am vorbit despre asta la vestiare. Am văzut poze, dar în timp real nici nu mi-am dat seama. L-am văzut pe Toni cu tricoul peste cap… Ce naiba s-a întâmplat?! M-am dus să văd și practic i-au luat GPS-ul (n.r. vizibilitatea)“, a spus goalkeeper-ul, potrivit marca.com.

Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimelePrejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care 2 bărbați mascați jefuiesc o sală de jocuri din Brașov. Câți bani au reușit să fure
Observator
Momentul în care 2 bărbați mascați jefuiesc o sală de jocuri din Brașov. Câți bani au reușit să fure
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv
12:04
Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala
12:00
Supravieţuitorul incendiului teribil din Elveţia, mărturii tulburătoare: “Eram ca paralizat. Le strigam numele”
11:43
“Tras pe linie moartă” de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte”
11:30
Cum l-a numit Gică Popescu pe Gică Hagi în ziua în care “Regele” a împlinit 61 de ani
10:56
“E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu!
10:09
“Nu înțeleg nimic din fotbal”. Întrebarea care l-a stupefiat pe Cristi Chivu după calificarea din Cupa Italiei
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 2 Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic 3 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 4 “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB 5 A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1! 6 BREAKING NEWSLiber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!