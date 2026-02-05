5 februarie, zi istorică în fotbal. Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar își serbează azi zilele de naștere - Antena Sport

“Nemuritorul” Cristiano Ronaldo împlinește 41 de ani

Cristiano Ronaldo, considerat unul dintre cei mai buni fotbalişti din istorie, s-a născut la 5 februarie 1985, la Funchal, pe Insula Madeira. Cariera sa a fost marcată de antrenorul Ladislau Boloni, care, pe când fotbalistul avea 16 ani, l-a promovat la Sporting Lisabona.

De acolo, Cristiano Ronaldo a ajuns la Manchester United, unde, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, din 2003 până în 2009, a “explodat” şi impresionat. În 2009 s-a transferat, pentru suma, record la acea vreme, de 94 de milioane de euro, la Real Madrid.

La Real Madrid, Cristiano a devenit o legendă, câştigând Balonul de Aur de patru ori (o dată l-a câştigat pe când era la Manchester United), Liga Campionilor de patru ori şi campionatul Spaniei de două ori. În 2018, lusitanul a plecat de pe Bernabeu și a ajuns la Juventus, unde a câștigat două titluri, fără să cunoască însă și succesul pe plan continental în UCL.

Dorinţa de a reveni în Anglia, în special la Manchester United, a fost mare, astfel că portughezul a revenit în 2021 la “diavolii roşii”, dar revenirea nu a fost aşa cum şi-a dorit şi, după un interviu exploziv la Piers Morgan, în care îi critica pe oficialii clubului şi pe antrenorul Erik Ten Hag, contractul său a fost reziliat.

Astfel, în decembrie 2022 a ajuns la Al-Nassr, unde a devenit cel mai bine plătit fotbalist din istorie. Momentan, lui “CR7” îi lipsește un trofeu în Golf, ratând până acum orice șansă de a pune mâna pe vreun titlu, cupă sau Ligă a Campionilor Asiei.

În prezent, Ronaldo are un obiectiv clar, atingerea bornei de 1000 de goluri în fotbal în meciurile oficiale, ceva nemaiîntâlnit în istoria acestui sport. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur are momentan 961 de reușite.

De-a lungul carierei sale, atacantul cu 143 de goluri la naționala Portugalei a câștigat EURO 2016, cinci Ligi ale Campionilor, două titluri în Spania, două în Italia, trei în Anglia, o Cupă a Angliei, două ale Spaniei, una a Italiei, două Supercupe ale Spaniei, una a Angliei, trei Supercupe ale Europei, două cupe ale Ligii Angliei și două Nations League.

Neymar împlinește 34 de ani

Neymar da Silva Santos Junior s-a născut la 5 februarie, la Sao Paulo, în 1992. În 2003, familia sa s-a mutat la Santos, unde el a fost legitimat la clubul local. Debutul profesionist l-a avut în 2009, când avea doar 17 ani, la Santos.

Evoluţiile sale au atras atenţia marilor echipe europene, care s-au luptat pentru aducerea lui, iar câştig de cauză a avut FC Barcelona, care l-a achiziţionat în 2013 şi l-a prezentat în faţa a 56.500 de fani, un record pentru un jucător brazilian.

El a marcat 105 goluri pentru FC Barcelona şi a câştigat de două ori campionatul Spaniei şi o dată Liga Campionilor. În 2017, Paris Saint-Germain, preluată de oameni de afaceri din Qatar, l-a achiziţionat pe Neymar, după ce i-a plătit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro, fiind și în prezent cel mai mare transfer din istoria acestui sport.

El are cinci titluri de campion al Franţei şi 117 goluri pentru PSG, plus alte trei Cupe, două Cupe ale Ligii și patru Supercupe. Pe 20 august 2023, Neymar a semnat un contract pe două sezoane cu gruparea saudită Al-Hilal.

După o perioadă marcată de accidentări, Neymar s-a întors, la 30 ianuarie 2025, la clubul unde a debutat, Santos, unde poartă numărul 10 al legendarului Pele. În prezent, fotbalistul care a împlinit 34 de ani se luptă pentru a obține un loc la naționala Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, unde jucătorul cu 79 de reușite pentru “selecao” speră să își îndeplinească visul și să obțină mult râvnitul titlu mondial.