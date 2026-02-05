5 februarie, zi istorică în fotbal. Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar își serbează azi zilele de naștere - Antena Sport

Data de 5 februarie nu este una obișnuită în calendar, cel puțin nu pentru persoanele pasionate de sport. În această zi, dar în ani diferiți, s-au născut trei fotbaliști care au devenit legende, și anume Gică Hagi, Cristiano Ronaldo și Neymar.
Situațiile în care doi jucători mari să împartă aceeași zi de naștere sunt rare, însă cele în care chiar trei să fie născuți pe aceeași dată par imposibile. Cu toate acestea, 5 februarie demonstrează că există și astfel de excepții, ținând cont că Hagi, Ronaldo și Neymar împart aceeași zi de naștere.
“Regele” Hagi, la 61 de ani
Cel mai în vârstă dintre jucătorii menționați mai sus, Gică Hagi este considerat de majoritatea specialiștilor cel mai bun jucător de fotbal din istoria României. Născut la Săcele în 1965, el și-a început cariera de fotbalsit la Farul Constanța, după care a fost ochit de cei de la Luceafărul București.
În 1983, ajungea la Sportul Studențesc, pentru care evolua timp de trei ani, până să fie transferat de Steaua. În 1990, “Regele” își începea aventura în străinătate și bifa echipe precum Real Madrid, Brescia, Barcelona sau Galatasaray, devenind unul dintre puținii fotbaliști care să joace pentru cele două mari rivale din Spania.
La nivel de națională, Hagi a participat alături de România la trei Cupe Mondiale (1990, 1994 și 1998) și trei Campionate Europene (1984, 1996, 2000), conducând “Generația de Aur” spre sferturile World Cup din Statele Unite ale Americii. Sub “tricolor”, a adunat 124 de meciuri și 35 de goluri, împărțind titlul de golgheter all-time alături de Adrian Mutu.
În ceea ce privește trofelee câștigate ca jucător, Hagi se poate mândri cu două Supercupe ale Europei, o Cupă UEFA, trei titluri de campion în România, alte patru în Turcia, două Cupe ale României, două Cupe ale Turciei, două Supercupe ale Turciei și trei ale Spaniei.
După ce s-a retras din cariera de jucător, Hagi a continuat să se implice în fotbal și a fost antrenor, începând cu un mandat scurt pe banca României, când a ratat calificarea la Mondialul din 2002. Ulterior, a trecut pe la echipe precum Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Galatasaray și în final la Viitorul, club creat de el, care ulterior a fuzionat cu Farul Constanța.
În 2017 și 2023, a câștigat titlul de campion al României alături de echipa din Ovidiu și și-a mai trecut în “vitrină” și o Cupă a României, o Supercupă a României și o Cupă a Turciei. Deși în marea majoritate a timpului a fost și antrenor la Farul, în prezent ocupă doar rolul de acționar, locul său de pe bancă fiind preluat de Ianis Zicu.
“Nemuritorul” Cristiano Ronaldo împlinește 41 de ani
Cristiano Ronaldo, considerat unul dintre cei mai buni fotbalişti din istorie, s-a născut la 5 februarie 1985, la Funchal, pe Insula Madeira. Cariera sa a fost marcată de antrenorul Ladislau Boloni, care, pe când fotbalistul avea 16 ani, l-a promovat la Sporting Lisabona.
De acolo, Cristiano Ronaldo a ajuns la Manchester United, unde, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, din 2003 până în 2009, a “explodat” şi impresionat. În 2009 s-a transferat, pentru suma, record la acea vreme, de 94 de milioane de euro, la Real Madrid.
La Real Madrid, Cristiano a devenit o legendă, câştigând Balonul de Aur de patru ori (o dată l-a câştigat pe când era la Manchester United), Liga Campionilor de patru ori şi campionatul Spaniei de două ori. În 2018, lusitanul a plecat de pe Bernabeu și a ajuns la Juventus, unde a câștigat două titluri, fără să cunoască însă și succesul pe plan continental în UCL.
Dorinţa de a reveni în Anglia, în special la Manchester United, a fost mare, astfel că portughezul a revenit în 2021 la “diavolii roşii”, dar revenirea nu a fost aşa cum şi-a dorit şi, după un interviu exploziv la Piers Morgan, în care îi critica pe oficialii clubului şi pe antrenorul Erik Ten Hag, contractul său a fost reziliat.
Astfel, în decembrie 2022 a ajuns la Al-Nassr, unde a devenit cel mai bine plătit fotbalist din istorie. Momentan, lui “CR7” îi lipsește un trofeu în Golf, ratând până acum orice șansă de a pune mâna pe vreun titlu, cupă sau Ligă a Campionilor Asiei.
În prezent, Ronaldo are un obiectiv clar, atingerea bornei de 1000 de goluri în fotbal în meciurile oficiale, ceva nemaiîntâlnit în istoria acestui sport. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur are momentan 961 de reușite.
De-a lungul carierei sale, atacantul cu 143 de goluri la naționala Portugalei a câștigat EURO 2016, cinci Ligi ale Campionilor, două titluri în Spania, două în Italia, trei în Anglia, o Cupă a Angliei, două ale Spaniei, una a Italiei, două Supercupe ale Spaniei, una a Angliei, trei Supercupe ale Europei, două cupe ale Ligii Angliei și două Nations League.
Neymar împlinește 34 de ani
Neymar da Silva Santos Junior s-a născut la 5 februarie, la Sao Paulo, în 1992. În 2003, familia sa s-a mutat la Santos, unde el a fost legitimat la clubul local. Debutul profesionist l-a avut în 2009, când avea doar 17 ani, la Santos.
Evoluţiile sale au atras atenţia marilor echipe europene, care s-au luptat pentru aducerea lui, iar câştig de cauză a avut FC Barcelona, care l-a achiziţionat în 2013 şi l-a prezentat în faţa a 56.500 de fani, un record pentru un jucător brazilian.
El a marcat 105 goluri pentru FC Barcelona şi a câştigat de două ori campionatul Spaniei şi o dată Liga Campionilor. În 2017, Paris Saint-Germain, preluată de oameni de afaceri din Qatar, l-a achiziţionat pe Neymar, după ce i-a plătit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro, fiind și în prezent cel mai mare transfer din istoria acestui sport.
El are cinci titluri de campion al Franţei şi 117 goluri pentru PSG, plus alte trei Cupe, două Cupe ale Ligii și patru Supercupe. Pe 20 august 2023, Neymar a semnat un contract pe două sezoane cu gruparea saudită Al-Hilal.
După o perioadă marcată de accidentări, Neymar s-a întors, la 30 ianuarie 2025, la clubul unde a debutat, Santos, unde poartă numărul 10 al legendarului Pele. În prezent, fotbalistul care a împlinit 34 de ani se luptă pentru a obține un loc la naționala Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, unde jucătorul cu 79 de reușite pentru “selecao” speră să își îndeplinească visul și să obțină mult râvnitul titlu mondial.
