Liber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României - Antena Sport

FCSB l-a transferat definitiv de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, iar mijlocașul defensiv a fost prezentat oficial de campioana României în cursul zilei de luni, după ce a efectuat vizita medicală.

Pentru a putea debuta la gruparea antrenată de Elias Charalambous, a fost nevoie rezolvarea unei probleme cu permisul de muncă al fotbalistului, însă situația s-a soluționat mai rapid decât se așteptau chiar și oficialii roș-albaștrilor.

Joao Paulo poate debuta în meciul cu FC Botoșani

FCSB va avea de jucat un meci capital în ceea ce privește calificarea în play-off, iar aportul pe care l-ar putea aduce Joao Paulo este unul important pentru Elias Charalambous.

Gigi Becali vorbea zilele trecute despre problema cu permisul de muncă al fotbalistului din Insulele Capului Verde, însă, potrivit fanatik.ro, aceasta s-a soluționat, iar acesta este în lot pentru disputa cu Botoșani.

Joao va putea astfel să debuteze în tricoul campioanei României, vestea fiind una de excepție pentru staff-ul roș-albaștrilor. FCSB – FC Botoșani este programat joi, 5 februarie, de la ora 20:30.