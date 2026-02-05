"Tras pe linie moartă" de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: "Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte" - Antena Sport

Închide meniul
“Tras pe linie moartă” de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte”

Andrei Nicolae Publicat: 5 februarie 2026, 11:43

Jucătorii lui Dinamo, după un gol marcat / Sport Pictures

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a intrat în direct la o emisiune a doua zi după ce Dinamo a învins-o dramatic pe Farul cu 3-2 la Ovidiu. Printre altele, oficialul a vorbit și despre situația lui Stipe Perica, iar veștile pentru fotbalistul croat nu sunt bune, conducâtorul dând de înțeles că atacantul a fost “tras pe linie moartă”.

Stipe Perica nu a mai fost în acest sezon jucătorul pe care Dinamo l-a transferat anul trecut și care marc a majoritatea golurilor ale alb-roșiilor în play-off-ul Ligii 1. În prima parte a stagiunii, atacantul croat s-a confruntat cu probleme medicale, după care și-a ieșit din ritm și nu a mai fost un om de bază pentru Zeljko Kopic.

Stipe Perica, viitor incert la Dinamo

Acum câteva luni, Andrei Nicolescu spunea că așteaptă mai mult de la Perica, fără să se pună însă problema legată de un transfer. Cu toate acestea, în prezent lucrurile par că stau ușor diferit, ținând cont de ultimele declarații ale președintelui de la Dinamo.

Oficialul clubului a anunțat că urmează o întâlnire alături de vârful de 30 de ani, relația sa cu echipa deteriorându-se în ultima perioadă. Cu toate acestea, în presă a apărut informația potrivit căreia Perica a refuzat nu mai puțin de nouă oferte pentru a rămâne alături de Dinamo.

Nu știu ce se va întâmpla cu Perica. Vom avea și astăzi o întâlnire. Important este că el a fost tratat cu foarte multă încredere și a avut toată susținerea, cred că s-a bucurat de susținerea noastră, a antrenorului, a staffului, a tuturor!

Cumva, relația s-a degradat în timp, nu a fost o chestiune peste noapte. Ține foarte mult și de modul în care vede el această problemă. Nu aș vrea să vorbesc foarte multe, mai sunt niște întâlniri și nu aș vrea să speculăm.

Important este că am ajuns într-un punct în care lucrurile nu ar trebui să meargă înainte. Vom vedea ce soluții se vor găsi“, a spus președintele clubului alb-roșu, potrivit fanatik.ro.

În acest sezon, Perica a adunat 18 meciuri și două goluri pentru alb-roșii, însă în doar două partide a fost titular.

