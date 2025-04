Ce a spus Marius Măldărăşanu despre Marius Şumudică, după ce l-a eliminat dramatic din Cupa României! - Antena Sport

Suporterii giuleşteni i-au scandat numele lui Marius Măldărăşanu după ce Hermannstadt a învins-o dramatic, cu un gol în prelungiri, pe Rapid, în semifinalele Cupei României.

Sergiu Buş a înscris golul victoriei în minutul 90+4 al meciului Hermannstadt – Rapid. Atacantul sibienilor ratase o altă ocazie uriaşă cu câteva minute de a stabili scorul final al partidei, 2-1 pentru Hermannstadt.

Marius Măldărăşanu, după ce l-a eliminat pe Marius Şumudică din Cupa României: „Îmi pare rău pentru el”

„Pe undeva e normal să-mi scandeze numele (n.r: suporterii Rapidului), am jucat mulți ani acolo, mi-am rupt piciorul la Rapid, am câștigat trofee. Îmi pare rău pentru Șumi. Și eu am trăit-o, e dureros, chiar aș vrea să-l susțină până la capăt. A avut un aport, nu e ușor să iei o echipă pe parcurs.

Îmi doresc să câștig un trofeu. E meritată victoria noastră, zic eu, am controlat jocul. Am avut ocazii, am ajuns acolo, dar am ratat cu ușurință de multe ori. Mă bucur pentru Sergiu Buș, a avut ghinion de multe ori în acest sezon. Centrează banda dreaptă, înscrie banda stângă la primul gol, am făcut un efort mare.

Încercăm să analizăm fiecare adversar, fie că e Rapid, fie că e Buzău, cu tot respectul pentru ei. În astfel de meciuri, nu ai nevoie de altă motivație, de vreun bonus, în meciurile astea cu Rapid, CFR, FCSB. Au avut și motivație financiară, dar în plan secundar, pentru că aveau șansa de a juca un meci cu trofeul pe masă”, a declarat Marius Măldărăşanu pentru digisport.ro după Hermannstadt – Rapid 2-1.