"Omul" Schumacher și "caracatița" Hamilton. Dezvăluiri oferite de omul care a lucrat cu amândoi la Mercedes - Antena Sport

Lewis Hamilton și Michael Schumacher sunt doi piloți legendari care au urcat în monopostul Mercedes, deși cei doi nu s-au “prins” la echipa germană. Cu toate acestea, în garajul constructorilor nemți au fost persoane care au colaborat cu ambii, iar unul dintre ei este actualul șef de la Williams, James Vowles.

Timp de 13 ani, el a oupat funcția de strateg al echipei Mercedes, iar recent a povestit cum s-a simțit să colaboreze cu cei doi.

Schumacher, un om al oamenilor. Hamilton, un perfecționist

Vorbind despre Michael Schumacher, care a venit la Mercedes într-o perioadă în care echipa de-abia se crease, Vowles a mărturisit că neamțul era extrem de diferit alături de colegii săi față de cum era în fața presei. Actualul șef de la Williams a povestit cum încerca septuplul campion mondial să se apropie de colegii săi pentru a-i cunoaște mai bine, fără să aibă vreun interes ascuns.

“În spatele cortinei, era complet diferit față de cum era în fața reflectoarelor și a camerelor. Michael știa exact cum să stoarcă fiecare milimetru din el și din fiecare membru al echipei. Avea un interes sincer în a afla cine ești, ce face familia ta, ce te-a adus în F1.

Știa fiecare membru din echipă. Nu o făcea ca să obțină un avantaj, o făcea pentru că era interesat. Ăsta era Michael“.