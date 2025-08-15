"Omul" Schumacher și "caracatița" Hamilton. Dezvăluiri oferite de omul care a lucrat cu amândoi la Mercedes - Antena Sport

Închide meniul
“Omul” Schumacher și “caracatița” Hamilton. Dezvăluiri oferite de omul care a lucrat cu amândoi la Mercedes

Andrei Nicolae Publicat: 15 august 2025, 11:40

Lewis Hamilton și Michael Schumacher, la o conferință de presă din 2012 / Profimedia

Lewis Hamilton și Michael Schumacher sunt doi piloți legendari care au urcat în monopostul Mercedes, deși cei doi nu s-au “prins” la echipa germană. Cu toate acestea, în garajul constructorilor nemți au fost persoane care au colaborat cu ambii, iar unul dintre ei este actualul șef de la Williams, James Vowles.

Timp de 13 ani, el a oupat funcția de strateg al echipei Mercedes, iar recent a povestit cum s-a simțit să colaboreze cu cei doi.

Schumacher, un om al oamenilor. Hamilton, un perfecționist

Vorbind despre Michael Schumacher, care a venit la Mercedes într-o perioadă în care echipa de-abia se crease, Vowles a mărturisit că neamțul era extrem de diferit alături de colegii săi față de cum era în fața presei. Actualul șef de la Williams a povestit cum încerca septuplul campion mondial să se apropie de colegii săi pentru a-i cunoaște mai bine, fără să aibă vreun interes ascuns.

În spatele cortinei, era complet diferit față de cum era în fața reflectoarelor și a camerelor. Michael știa exact cum să stoarcă fiecare milimetru din el și din fiecare membru al echipei. Avea un interes sincer în a afla cine ești, ce face familia ta, ce te-a adus în F1.

Știa fiecare membru din echipă. Nu o făcea ca să obțină un avantaj, o făcea pentru că era interesat. Ăsta era Michael“.

În ceea ce îl privește pe Lewis, Vowles l-a numit pe britanic drept pilotul mai bun în monopostul Mercedes și a oferit și câteva detalii legate de perfecționismul și calitățile celuilalt septuplu campion mondial din “Marele Circ”.

Michael nu a fost cel mai bun pilot din acel monopost, Lewis a fost. Schimba fiecare setare de pe volan de parcă era o caracatiță. Optimizează totul, folosind datele drept punct de pornire.

În plus, are o senzitivitate la limite pe care nimeni nu o poate egala și nu are o problemă de a trece dincolo de limite. Era un perfecționist, era foarte bun la frânat, avea capacitatea de a maximiza totul din frânare“, a povestit șeful de la Williams în cadrul “High Performance Podcast”, potrivit Marca.

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Sezonul actual de Formula 1 va reveni după pauza de vară cu Marele Premiu al Olandei, care are loc între 29 și 31 august.

Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Ce descoperire neașteptată a făcut un bărbat când a mers la cules de ciuperci în pădure. A fost imediat anunțată poliția
Ce descoperire neașteptată a făcut un bărbat când a mers la cules de ciuperci în pădure. A fost imediat anunțată poliția
1 Jucătorul "distrus" de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: "Nu prea a contat" 2 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 3 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. "Tun financiar" dat de Gigi Becali 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…" 5 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 6 „Senzațional". Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League
