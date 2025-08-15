Jordan Gele pleacă în sfârșit de la FCSB. Renegatul lui Gigi Becali ajunge la un fost club al lui Vali Lazăr - Antena Sport

Închide meniul
Jordan Gele pleacă în sfârșit de la FCSB. Renegatul lui Gigi Becali ajunge la un fost club al lui Vali Lazăr

Andrei Nicolae Publicat: 15 august 2025, 12:07

Jucătorii de la FCSB sărbătorind titlul / Sport Pictures

Gigi Becali a decis în această vară că nu va mai miza pe serviciile anumitor jucători, iar majoritatea dintre ei și-au găsit alte angajamente și au plecat fie la alte formații din Liga 1, fie în străinătate. Unul dintre fotbaliștii care îi dădea în continuare bătăi de cap patronului de la FCSB era Jordan Gele, atacantul adus în iarnă de la Unirea Slobozia.

Latifundiarul din Pipera a încercat să îl trimită la diverse echipe din campionatul autohton, însă francezul a ales să semneze în cele din urmă cu un club din eșalonul al doilea din Qatar.

Jordan Gele, spre qatarezii de la Al-Kharitiyath

Jucătorul de 32 de ani a fost adus în februarie 2025 de la Unirea Slobozia la dorința patronului, însă nu a convins. Atacantul a marcat un singur gol, în duelul cu Dinamo din returul sezonului regular, însă nu a fost niciodată o opțiune de bază pentru Elias Charalambous.

Înainte de startul noului sezon, Gele nu fusese inclus pe listele de la LPF și de la UEFA, nefiind chemat nici în cantonamentul din Olanda. UTA, Farul, Petrolul și FC Argeș au fost echipele care ar fi fost asociate cu o posibilă mutare a francezului, însă jucătorul nu a acceptat.

În cele din urmă, Gele a plecat, însă nu în Liga 1, ci în eșalonul al doilea din Qatar, la Al-Kharitiyath, potrivit GSP. Fotbalistul de profil ofensiv va deveni doar al doilea francez din istoria clubului care sezonul trecut a ratat la două puncte locul care o trimitea la barajul de promovare și la cinci de primul loc.

Potrivit sursei citate anterior, FCSB nu va încasa vreun ban de pe urma acestei mutări, iar Gele va primi între 200.000 și 220.000 de euro. La Al-Kharitiyath a evoluat și un român, Valentin Lazăr, între 2020 și 2021.

