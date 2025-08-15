Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru. Alegerile lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru. Alegerile lui Mircea Lucescu

Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru. Alegerile lui Mircea Lucescu

Publicat: 15 august 2025, 11:22

-->
Comentarii
Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru. Alegerile lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a anunțat lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru, de luna viitoare. Alexandru Mitriță se regăsește în lotul preliminar al naționalei. 

România va înfrunta Canada pe 5 septembrie, într-un meci amical de lux. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Pe 9 septembrie, „tricolorii” se vor duela cu Cipru în preliminariile Cupei Mondiale. 

Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru 

Portari 

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); 

Reclamă
Reclamă

Fundași 

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2); 

Mijlocași 

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4); 

Atacanți 

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5). 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Observator
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Drama care zguduie familia Beckham. Cum a reușit nora Victoriei și a lui David Beckham să rupă legăturile dintre frați și să aprindă un scandal uriaș
Fanatik.ro
Drama care zguduie familia Beckham. Cum a reușit nora Victoriei și a lui David Beckham să rupă legăturile dintre frați și să aprindă un scandal uriaș
13:30
LIVE VIDEORomânii își continuă aventura în calificări la Europe Smash – Sweden. A început meciul lui Chiriță
13:29
Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30. „Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele probabile
13:12
Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa? Verdictul specialiștilor
13:11
EXCLUSIVFostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA 
12:38
Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top: „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro”
12:07
Jordan Gele pleacă în sfârșit de la FCSB. Renegatul lui Gigi Becali ajunge la un fost club al lui Vali Lazăr
Vezi toate știrile
1 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 2 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 5 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 6 „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”