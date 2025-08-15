Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru. Alegerile lui Mircea Lucescu - Antena Sport

LIVE VIDEO Românii își continuă aventura în calificări la Europe Smash – Sweden. A început meciul lui Chiriță

Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30. „Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele probabile

Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa? Verdictul specialiștilor

EXCLUSIV Fostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA

Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top: „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro”

Jordan Gele pleacă în sfârșit de la FCSB. Renegatul lui Gigi Becali ajunge la un fost club al lui Vali Lazăr