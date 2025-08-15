Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru. Alegerile lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunțat lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru, de luna viitoare. Alexandru Mitriță se regăsește în lotul preliminar al naționalei.
România va înfrunta Canada pe 5 septembrie, într-un meci amical de lux. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Pe 9 septembrie, „tricolorii” se vor duela cu Cipru în preliminariile Cupei Mondiale.
Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru
Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);
Mijlocași