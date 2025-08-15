„Am crezut într-un miracol”. Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League - Antena Sport

Edi Iordănescu a oferit prima reacție, după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League. AEK Larnaca s-a impus cu 5-3 la general, iar echipa fostului selecționer a fost „retrogradată” în Conference League, unde se va duela cu Hibernian.
Legia Varșovia a fost învinsă în tur cu un categoric 4-1. Edi Iordănescu a dezvăluit că se gândea la un „miracol”, însă polonezii s-au impus în retur doar cu 2-1.
Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League
Edi Iordănescu a fost extrem de nemulțumit după „dubla” cu AEK Larnaca și a transmis că echipa sa ar fi putut duce scorul la 3-0, în prima repriză. Tehnicianul a transmis că diferența s-a făcut în repriza a doua, când echipa sa a obosit.
„Suntem nemulțumiți pentru că am crezut într-un miracol. A trebuit să marcăm cu patru goluri mai mult decât adversarul nostru pentru a ne califica în play-off-ul Europa League. Este frustrant. Am crezut că putem merge mai departe
Planul era să începem intens, cu doi atacanți, pentru a marca. Totul a mers conform planului. Am avut ocazii să facem scorul 3-0. Dacă am fi făcut asta, lucrurile ar fi evoluat diferit. Un astfel de rezultat, la sfârșitul primei reprize, ar fi cauzat probabil o oarecare confuzie pentru echipa adversă.
În repriza a doua, am început să obosim, pierzând energie. Comparativ cu AEK Larnaca, am jucat de două ori mai multe meciuri. Ciprioții au avut la dispoziție săptămâni întregi pentru a se pregăti pentru meciuri, în timp ce noi am avut doar două zile. Adversarii lor aveau acest avantaj față de noi”, a declarat Edi Iordănescu, conform legia.net.
Legia Varșovia, OUT din Europa League
Legia Varşovia, condusă de Edward Iordănescu, a câştigat joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, returul cu AEK Larnaca, dar ciprioţii merg în play-off, cu 5-3 scor general.
Polonezii au început foarte bine pe propriul teren şi Jean-Pierre Nsame a deschis scorul în minutul 11, iar Mileta Rajovic a făcut 2-0 în minutul 16, făcându-i pe suporteri să credă că acel 1-4 din Cipru poate fi recuperat. Elevii lui Iordănescu nu au reuşit însă să mai înscrie. Antrenorul român a primit un cartonaş galben în minutul 45, apoi oaspeţii au marcat în minutul 52, prin Ivanovic, năruind speranţele tribunei.