Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Am crezut într-un miracol”. Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | „Am crezut într-un miracol”. Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League

„Am crezut într-un miracol”. Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League

Publicat: 15 august 2025, 10:48

Comentarii
Am crezut într-un miracol”. Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League

Edi Iordănescu, la Legia Varșovia/ Profimedia

Edi Iordănescu a oferit prima reacție, după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League. AEK Larnaca s-a impus cu 5-3 la general, iar echipa fostului selecționer a fost „retrogradată” în Conference League, unde se va duela cu Hibernian. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legia Varșovia a fost învinsă în tur cu un categoric 4-1. Edi Iordănescu a dezvăluit că se gândea la un „miracol”, însă polonezii s-au impus în retur doar cu 2-1. 

Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League 

Edi Iordănescu a fost extrem de nemulțumit după „dubla” cu AEK Larnaca și a transmis că echipa sa ar fi putut duce scorul la 3-0, în prima repriză. Tehnicianul a transmis că diferența s-a făcut în repriza a doua, când echipa sa a obosit. 

„Suntem nemulțumiți pentru că am crezut într-un miracol. A trebuit să marcăm cu patru goluri mai mult decât adversarul nostru pentru a ne califica în play-off-ul Europa League. Este frustrant. Am crezut că putem merge mai departe  

Planul era să începem intens, cu doi atacanți, pentru a marca. Totul a mers conform planului. Am avut ocazii să facem scorul 3-0. Dacă am fi făcut asta, lucrurile ar fi evoluat diferit. Un astfel de rezultat, la sfârșitul primei reprize, ar fi cauzat probabil o oarecare confuzie pentru echipa adversă. 

Reclamă
Reclamă

În repriza a doua, am început să obosim, pierzând energie. Comparativ cu AEK Larnaca, am jucat de două ori mai multe meciuri. Ciprioții au avut la dispoziție săptămâni întregi pentru a se pregăti pentru meciuri, în timp ce noi am avut doar două zile. Adversarii lor aveau acest avantaj față de noi”, a declarat Edi Iordănescu, conform legia.net. 

Legia Varșovia, OUT din Europa League 

Legia Varşovia, condusă de Edward Iordănescu, a câştigat joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, returul cu AEK Larnaca, dar ciprioţii merg în play-off, cu 5-3 scor general. 

Polonezii au început foarte bine pe propriul teren şi Jean-Pierre Nsame a deschis scorul în minutul 11, iar Mileta Rajovic a făcut 2-0 în minutul 16, făcându-i pe suporteri să credă că acel 1-4 din Cipru poate fi recuperat. Elevii lui Iordănescu nu au reuşit însă să mai înscrie. Antrenorul român a primit un cartonaş galben în minutul 45, apoi oaspeţii au marcat în minutul 52, prin Ivanovic, năruind speranţele tribunei. 

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă

Chiar dacă Jeremie Gnali a primit al doilea galben şi a fost eliminat în minutul 72, lăsându-i pe ciprioţi în zece, polonezii nu au mai înscris şi Legia Varşovia – AEK Larnaca s-a terminat 2-1. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Observator
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
Fanatik.ro
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
10:34
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după meciurile celor de la FCSB, CFR și Craiova. România a coborât
10:07
Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri
9:53
VIDEOTudor Băluță are concurență pentru golul serii în Europa. Reușită magnifică în Dinamo City – Hajduk Split
9:43
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: „Sacrificăm campionatul”
9:23
“S-au stins luminile”. Cum a reacționat presa din Kosovo, după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League
9:12
Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…”
Vezi toate știrile
1 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 2 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 3 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 6 „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”