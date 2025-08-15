„Am crezut într-un miracol”. Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League - Antena Sport

Edi Iordănescu a oferit prima reacție, după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League. AEK Larnaca s-a impus cu 5-3 la general, iar echipa fostului selecționer a fost „retrogradată” în Conference League, unde se va duela cu Hibernian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legia Varșovia a fost învinsă în tur cu un categoric 4-1. Edi Iordănescu a dezvăluit că se gândea la un „miracol”, însă polonezii s-au impus în retur doar cu 2-1.

Edi Iordănescu, la pământ după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League

Edi Iordănescu a fost extrem de nemulțumit după „dubla” cu AEK Larnaca și a transmis că echipa sa ar fi putut duce scorul la 3-0, în prima repriză. Tehnicianul a transmis că diferența s-a făcut în repriza a doua, când echipa sa a obosit.

„Suntem nemulțumiți pentru că am crezut într-un miracol. A trebuit să marcăm cu patru goluri mai mult decât adversarul nostru pentru a ne califica în play-off-ul Europa League. Este frustrant. Am crezut că putem merge mai departe

Planul era să începem intens, cu doi atacanți, pentru a marca. Totul a mers conform planului. Am avut ocazii să facem scorul 3-0. Dacă am fi făcut asta, lucrurile ar fi evoluat diferit. Un astfel de rezultat, la sfârșitul primei reprize, ar fi cauzat probabil o oarecare confuzie pentru echipa adversă.