Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova: „Eram epuizați psihic”. Ce a spus despre Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova: „Eram epuizați psihic". Ce a spus despre Gigi Becali

Home | Fotbal | Europa League | Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova: „Eram epuizați psihic". Ce a spus despre Gigi Becali

Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova: „Eram epuizați psihic”. Ce a spus despre Gigi Becali

Publicat: 15 august 2025, 11:14

Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova: Eram epuizați psihic”. Ce a spus despre Gigi Becali

Mihai Rotaru / Antena Sport

Mihai Rotaru a oferit prima reacție, după calificarea Universității Craiova. Oltenii au eliminat-o dramatic pe Spartak Trnava, scor 6-4 la general, având nevoie de prelungiri.  

Pentru un loc în grupa principală de Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu Bașakșehir. Partidele se vor disputa pe 21, respectiv 28 august. 

Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova 

Mihai Rotaru a dezvăluit că a trăit la intensitate maximă duelul cu Spartak Trnava, având în vedere că Universitatea Craiova a irosit un avantaj de 4-0 la general. Patronul oltenilor era convins însă că în reprizele de prelungiri, echipa se va impune.  

Totodată, Mihai Rotaru a dezvăluit și ce dialog a avut cu Gigi Becali. Acesta a transmis că rivalul de la FCSB își dorea ca Universitatea Craiova să fie eliminată.  

„Lucrurile s-au echilibrat, înainte de prelungiri vorbeam și spuneam că ne vom urca pe ei. Arbitrul, luați primii trei arbitri cu greșeli împotriva Craiovei, și nu-l egalează pe domnul arbitru, deci incredibil. Nu ne venea să credem, faulturi inexistente pentru ei. Au fost două goluri din faulturi inexistente.  

(Ce ați simțit la 4-4?) A fost o nebunie totală. (Nu vă venea să credeți?) Nu, a fost nebunie. 

(Dacă nu vă calificați, îl dădeați afară pe Mirel Rădoi?) Nu, nu se punea problema, am plecat pe un drum. Bineînțeles, nu luam în calcul așa ceva, mergeam înainte. Urmează un meci extrem de important, trebuie să luăm punctele. Se simțea că ne vor egala, după se vor liniști, dar aveam încredere în prelungiri. Au venit bine jucătorii de pe bancă, aveam speranțe. Asta era speranța mea, să ne dea golul patru ca să ne liniștim. 

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
(De ce echipa cade când are avantaj?) Cred că golul patru, de 1-0 al nostru, ne-a indus o stare de relaxare. Asta ne-a adormit, ne-a hipnotizat. Ei cu un public extraordinar în spate. Nu am știut să gestionăm succesul. Nu cred că a fost teamă, pentru că sunt jucători cu experiență. 

După a fost liniște totală, eram epuizați psihic, după 120 de minute. Din dimineața aceasta trebuie să înceapă munca pentru meciul de campionat. A fost un consum foarte mare fizic, psihic, dacă stai și în tribună te consumă foarte tare. Trebuie să-i monteze.  

Da, dar am vorbit cu totul altceva. M-a sunat ieri, într-adevăr. Alaltăieri, de fapt. El a zis să nu se califice decât ei. Am zis «Bine, măi, Gigi, să fii sănătos». Pe mine nu mă interesează direct echipa, pe mine mă interesează ca România să adune puncte. El mi-a zis «Eu sunt un om rău, așa e logic, e bine pentru fotbal, dar eu sunt rău»”, a declarat Mihai Rotaru, conform fanatik.ro. 

