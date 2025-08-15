Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova: „Eram epuizați psihic”. Ce a spus despre Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Rotaru a oferit prima reacție, după calificarea Universității Craiova. Oltenii au eliminat-o dramatic pe Spartak Trnava, scor 6-4 la general, având nevoie de prelungiri.
Pentru un loc în grupa principală de Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu Bașakșehir. Partidele se vor disputa pe 21, respectiv 28 august.
Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova
Mihai Rotaru a dezvăluit că a trăit la intensitate maximă duelul cu Spartak Trnava, având în vedere că Universitatea Craiova a irosit un avantaj de 4-0 la general. Patronul oltenilor era convins însă că în reprizele de prelungiri, echipa se va impune.
Totodată, Mihai Rotaru a dezvăluit și ce dialog a avut cu Gigi Becali. Acesta a transmis că rivalul de la FCSB își dorea ca Universitatea Craiova să fie eliminată.
„Lucrurile s-au echilibrat, înainte de prelungiri vorbeam și spuneam că ne vom urca pe ei. Arbitrul, luați primii trei arbitri cu greșeli împotriva Craiovei, și nu-l egalează pe domnul arbitru, deci incredibil. Nu ne venea să credem, faulturi inexistente pentru ei. Au fost două goluri din faulturi inexistente.
(Ce ați simțit la 4-4?) A fost o nebunie totală. (Nu vă venea să credeți?) Nu, a fost nebunie.
(Dacă nu vă calificați, îl dădeați afară pe Mirel Rădoi?) Nu, nu se punea problema, am plecat pe un drum. Bineînțeles, nu luam în calcul așa ceva, mergeam înainte. Urmează un meci extrem de important, trebuie să luăm punctele. Se simțea că ne vor egala, după se vor liniști, dar aveam încredere în prelungiri. Au venit bine jucătorii de pe bancă, aveam speranțe. Asta era speranța mea, să ne dea golul patru ca să ne liniștim.