Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova: „Eram epuizați psihic”. Ce a spus despre Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Rotaru a oferit prima reacție, după calificarea Universității Craiova. Oltenii au eliminat-o dramatic pe Spartak Trnava, scor 6-4 la general, având nevoie de prelungiri.

Pentru un loc în grupa principală de Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu Bașakșehir. Partidele se vor disputa pe 21, respectiv 28 august.

Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea Universității Craiova

Mihai Rotaru a dezvăluit că a trăit la intensitate maximă duelul cu Spartak Trnava, având în vedere că Universitatea Craiova a irosit un avantaj de 4-0 la general. Patronul oltenilor era convins însă că în reprizele de prelungiri, echipa se va impune.

Totodată, Mihai Rotaru a dezvăluit și ce dialog a avut cu Gigi Becali. Acesta a transmis că rivalul de la FCSB își dorea ca Universitatea Craiova să fie eliminată.