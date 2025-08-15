Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul ei meci din istorie. Povestea completă - Antena Sport

Noaptea dinspre joi spre vineri a marcat scrierea unei noi pagini de istorie din “cartea” fotbalului. La ore distanță după meciurile echipelor românești din cupele europene, naționala Insulelor Marshall a jucat primul ei meci din istorie în fața Insulelor Virgine Americane.

Această țară era singura din cele 193 recunoscute de ONU care până azi-noapte nu jucase vreun meci de fotbal.

Insulele Marshall, un stat cu o istorie aparte

Până în 2020, naționala Insulelor Marshall nici măcar nu a avut o federație, iar la cinci ani după înființarea acesteia a venit și primul meci oficial. Statul din Oceania a evoluat în Cupa Outrigger Challenge și a pierdut cu 4-0 contra Insulelor Virgine Ameriane, rezultat care a fost apreciat oricum pe pagina de X a federației: “Indiferent de scor, suntem mândri de ce s-a întâmplat. Astăzi, am scris istorie“.

FT: 🇻🇮 4, 🇲🇭 0. Whatever the score, so proud of what was accomplished. Tonight, we made history. pic.twitter.com/QV6JqisVUl

— Marshall Islands Soccer Federation (@SoccerFedMI) August 15, 2025

Turneul a fost găzduit chiar de Insulele Marshall în Springdale, Arkansas, o zonă cunoscută pentru concentrația mare de locuitori ai țării respective în Statele Unite continentale, potrivit eurosport.ro. Statul din zona Microneziei are inclusiv un stadion de 2.000 de locuri și un selecționer cu licență UEFA de 36 de ani, Lloyd Owers.