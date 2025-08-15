Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul ei meci din istorie. Povestea completă - Antena Sport

Închide meniul
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul ei meci din istorie. Povestea completă

Fotbal

Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul ei meci din istorie. Povestea completă

Andrei Nicolae Publicat: 15 august 2025, 11:06

Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul ei meci din istorie. Povestea completă

Jucătorii de la Naționala Insulelor Marshall / X @SoccerFedMI

Noaptea dinspre joi spre vineri a marcat scrierea unei noi pagini de istorie din “cartea” fotbalului. La ore distanță după meciurile echipelor românești din cupele europene, naționala Insulelor Marshall a jucat primul ei meci din istorie în fața Insulelor Virgine Americane.

Această țară era singura din cele 193 recunoscute de ONU care până azi-noapte nu jucase vreun meci de fotbal.

Insulele Marshall, un stat cu o istorie aparte

Până în 2020, naționala Insulelor Marshall nici măcar nu a avut o federație, iar la cinci ani după înființarea acesteia a venit și primul meci oficial. Statul din Oceania a evoluat în Cupa Outrigger Challenge și a pierdut cu 4-0 contra Insulelor Virgine Ameriane, rezultat care a fost apreciat oricum pe pagina de X a federației: “Indiferent de scor, suntem mândri de ce s-a întâmplat. Astăzi, am scris istorie“.

Turneul a fost găzduit chiar de Insulele Marshall în Springdale, Arkansas, o zonă cunoscută pentru concentrația mare de locuitori ai țării respective în Statele Unite continentale, potrivit eurosport.ro. Statul din zona Microneziei are inclusiv un stadion de 2.000 de locuri și un selecționer cu licență UEFA de 36 de ani, Lloyd Owers.

Insulele Marshall reprezintă o țară cu o istorie aparte, care în ultimele sute de ani a fost ocupată de diverse țări, de la Spania, Germania, Japonia și în final la Statele Unite. După încheierea celui de-al doilea Război Mondial, în tipul Războiului Rece, americanii au detonat 67 de bombe atomice pe și în jurul atolilor, acest lucru ducând la distrugerea de insule și la evacuarea a sute de oameni.

Toate experimentele au condus la crearea unei zone radioactive care a afectat populația țării. În plus, în 1954, în Insulele Marshall a fost detonată o bombă nucleară cu o putere de o mie de ori mai mare decât cea de la Hiroshima, numită “Castle Bravo”.

