Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj - Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi

CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi

Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 12:59

Comentarii
CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi

Imagine dintr-un duel dintre CFR și Rapid / Sport Pictures

Cupa României urmeză să își dispute zilele acestea meciurile din ultima etapă a fazei grupelor, iar capul de afiș de marți este în mod cert duelul din Gruia dintre CFR Cluj și Rapid. Pentru a se califica în fazele eliminatorii, jucătorii lui Costel Gâlcă trebuie neapărat să obțină victoria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate partidele de marți din Cupa României vor fi transmise în format LIVE TEXT și LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

CFR Cluj – Rapid, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:00)

Primul meci al zilei este cel din Grupa B dintre Sănătatea Cluj și Petrolul, două echipe care nu mai au nicio șansă se ajungă în sferturi. Ardelenii sunt pe ultima poziție și nu au niciun punct, în timp ce ploieștenii sunt vecinii lor de clasament, cu un punct.

Dacă meciul de la Cluj se dispută după-amiază, pe seară au loc două dueluri din Grupa A care vor decide echipele care merg mai departe în fazele eliminatorii. CFR Cluj dă peste Rapid, în timp ce CSC Dumbrăvița o înfruntă pe FC Argeș.

În acest moment, nicio echipă nu e sigură de accederea în sferturi, nici măcar echipa lui Bogdan Andone, care e lider cu șase puncte. CFR se află pe poziția secundă cu patru puncte, urmată de Rapid și de Dumbrăvița cu câte trei.

Reclamă
Reclamă

Pentru giuleșteni, situația e clară: echipa lui Gâlcă trebuie să câștige dacă vrea să ajungă în fazele eliminatorii, aspect valabil și pentru CSC Dumbrăvița, care și ea are șanse de calificare dacă bate pe teren propriu. De cealaltă parte, CFR Cluj trebuie să evite eșecul ca să își asigure “biletul” în sferturi, iar același lucru este valabil și pentru FC Argeș.

Programul zilei în Cupa României

  • Sănătatea Cluj – Petrolul, Ora 14:00
  • CFR Cluj – Rapid, Ora 20:00
  • CSC Dumbrăvița – FC Argeș, Ora 20:00
Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţieCât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Observator
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Cine este românul care a jucat în celebre filme BD și a participat la „transferurile lui Răducioiu și Lupescu”. A fost cel mai bun prieten al lui Cornel Dinu și Giovanni Becali
Fanatik.ro
Cine este românul care a jucat în celebre filme BD și a participat la „transferurile lui Răducioiu și Lupescu”. A fost cel mai bun prieten al lui Cornel Dinu și Giovanni Becali
15:02
Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e “un specialist de renume mondial”
14:43
VideoRatarea sezonului a avut loc în Liga Campionilor Asiei! Nu a putut înscrie din 4 metri, cu poarta goală
14:10
FotoS-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată
14:00
VIDEOAl Ittihad – Al Gharafa (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 20:15). Meci “de foc” pentru Coman în Liga Campionilor Asiei
13:34
OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF
13:22
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” 4 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF 5 Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off 6 Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt