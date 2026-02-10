CFR Cluj - Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi - Antena Sport

Cupa României urmeză să își dispute zilele acestea meciurile din ultima etapă a fazei grupelor, iar capul de afiș de marți este în mod cert duelul din Gruia dintre CFR Cluj și Rapid. Pentru a se califica în fazele eliminatorii, jucătorii lui Costel Gâlcă trebuie neapărat să obțină victoria.
Toate partidele de marți din Cupa României vor fi transmise în format LIVE TEXT și LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
CFR Cluj – Rapid, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:00)
Primul meci al zilei este cel din Grupa B dintre Sănătatea Cluj și Petrolul, două echipe care nu mai au nicio șansă se ajungă în sferturi. Ardelenii sunt pe ultima poziție și nu au niciun punct, în timp ce ploieștenii sunt vecinii lor de clasament, cu un punct.
Dacă meciul de la Cluj se dispută după-amiază, pe seară au loc două dueluri din Grupa A care vor decide echipele care merg mai departe în fazele eliminatorii. CFR Cluj dă peste Rapid, în timp ce CSC Dumbrăvița o înfruntă pe FC Argeș.
În acest moment, nicio echipă nu e sigură de accederea în sferturi, nici măcar echipa lui Bogdan Andone, care e lider cu șase puncte. CFR se află pe poziția secundă cu patru puncte, urmată de Rapid și de Dumbrăvița cu câte trei.
Pentru giuleșteni, situația e clară: echipa lui Gâlcă trebuie să câștige dacă vrea să ajungă în fazele eliminatorii, aspect valabil și pentru CSC Dumbrăvița, care și ea are șanse de calificare dacă bate pe teren propriu. De cealaltă parte, CFR Cluj trebuie să evite eșecul ca să își asigure “biletul” în sferturi, iar același lucru este valabil și pentru FC Argeș.
Programul zilei în Cupa României
- Sănătatea Cluj – Petrolul, Ora 14:00
- CFR Cluj – Rapid, Ora 20:00
- CSC Dumbrăvița – FC Argeș, Ora 20:00
