Ce primă vor încasa jucătorii Universităţii Craiova, după câştigarea Cupei României. Decizia lui Mihai Rotaru

Viviana Moraru Publicat: 14 mai 2026, 14:38

Jucătorii Universităţii Craiova vor încasa o primă, după ce au câştigat Cupa României. Mihai Rotaru a decis să-i recompenseze pe elevii lui Filipe Coelho, după victoria cu U Cluj.

Universitata Craiova a câştigat primul trofeu al sezonului. Oltenii au învins-o pe U Cluj la loviturile de departajare, scor 6-5, la finalul celor 120 de minute de joc fiind 0-0. Mihai Rotaru a fost prezent la partidă, el mergând cu trenul la Sibiu.

Primă de 200.000 de euro pentru jucătorii Universităţii Craiova, după finala Cupei României

Conform fanatik.ro, jucătorii Universităţii Craiova vor primi din partea lui Mihai Rotaru şi a celorlalţi acţionari suma de 200.000 de euro. Aceasta va fi împărţită de elevii lui Filipe Coelho, după succesul din finala de la Sibiu cu U Cluj.

Oficialii din Bănie au cheltuit alţi 50.000 de euro pentru deplasarea jucătorilor şi staff-ului la Sibiu. Oltenii au închiriat un charter pentru un zbor de doar 20 de minute.

Pentru câştigarea Cupei României, Universitatea Craiova va primi din partea FRF suma de 240.000 de euro. Finalista U Cluj s-a ales cu un premiu de 100.000 de euro. Echipele vor încasa şi un bonus de 4000 de euro pentru fiecare punct acumulat în faza grupelor.

Imediat după finala câştigată cu U Cluj, Mihai Rotaru a transmis că adevărata bucurie va fi după partida de campionat. Universitatea Craiova va avea şansa să devină campioană matematic duminică, atunci când se va duela din nou cu clujenii.

Înaintea meciului direct, formaţia din Bănie are un avans de un punct faţă de “Şepcile roşii”, astfel că se va încununa campioană cu o victorie în meciul care se va disputa pe “Ion Oblemenco”.

