Anunţul Jandarmeriei, după scenele fără precedent de la finala Cupei României. Doi jucători ai Craiovei, îmbrânciţi

Jandarmerie a emis un comunicat oficial, după scenele fără preceent de la finala Cupei României. Doi jucători ai Universităţii Craiova, Ştefan Baiaram şi Tudor Băluţă, au fost îmbrânciţi de forţele de ordine.
Totul s-a petrecut la finalul partidei disputate la Sibiu, câştigate de Universitatea Craiova. Oltenii au învins-o la loviturile de departajare pe U Cluj, scor 6-5, după ce scorul la finalul celor 120 de minute de joc a fost de 0-0.
Anunţul Jandarmeriei, după scenele fără precedent de la finala Cupei României
Ştefan Baiaram a fost bruscat de jandarmi şi acesta s-a enervat la culme. Soţia lui Baiaram, Cristina, luptătoare de kickboxing, a încercat să calmeze spiritele, punându-se paravan între jucător şi jandarmi, pentru a împiedica un scandal şi mai mare.
Acelaşi lucru i s-a întâmplat lui Tudor Băluţă, notează digisport.ro. Mijlocaşul oltenilor a vrut să o cheme pe teren pe soţia lui, Ana Maria Caycedo, moment în care a fost îmbrâncit de oamenii de ordine.
A doua zi după meci, Jandarmerie a venit cu clarificări privind incidentele petrecute la finalul partidei.
“La finalul partidei de fotbal, un jucător al echipei Universităţii Craiova a venit la gardul de siguranţă, montat de firma de securitate, care delimita Tribuna a II-a de terenul de fotbal, cu intenţia de a facilita intrarea pe teren a unei persoane aflate în tribună.
În acel moment, un agent de securitate s-a opus escaladării gardului de către persoana aflată în tribună, moment în care a fost împins de către fotbalist, menţionează Jandarmeria.
Aceasta faptă a precedat intervenţia promptă a jandarmilor aflaţi în dispozitiv, care au aplanat conflictul dintre cele două persoane, acţionând prin îndepărtarea fotbalistului.
Menţionăm că această situaţie nu a escaladat, iar jandarmii au revenit în dispozitiv la scurt timp după eveniment”, a anunţat Jandarmeria, printr-un comunicat.
- Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României
- Imagini incredibile: jandarmii l-au bruscat pe Baiaram! Soţia fotbalistului, luptătoare de kickboxing, prinsă la mijloc
- Coelho: “E important să stăm cu picioarele pe pământ!” Ce mesaj are pentru jucători înainte de finala din campionat
- Nicuşor Bancu se aşteată la un meci greu în campionat, cu U Cluj: “Vin să-şi ia revanşa”
- Cristiano Bergodi aşteaptă paşii greşiţi ai oltenilor: “Presiunea e pe Craiova. Duminică nu vor fi penalty-uri”