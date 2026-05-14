Anunţul Jandarmeriei, după scenele fără precedent de la finala Cupei României. Doi jucători ai Craiovei, îmbrânciţi

Jandarmerie a emis un comunicat oficial, după scenele fără preceent de la finala Cupei României. Doi jucători ai Universităţii Craiova, Ştefan Baiaram şi Tudor Băluţă, au fost îmbrânciţi de forţele de ordine.

Totul s-a petrecut la finalul partidei disputate la Sibiu, câştigate de Universitatea Craiova. Oltenii au învins-o la loviturile de departajare pe U Cluj, scor 6-5, după ce scorul la finalul celor 120 de minute de joc a fost de 0-0.

Ştefan Baiaram a fost bruscat de jandarmi şi acesta s-a enervat la culme. Soţia lui Baiaram, Cristina, luptătoare de kickboxing, a încercat să calmeze spiritele, punându-se paravan între jucător şi jandarmi, pentru a împiedica un scandal şi mai mare.

Acelaşi lucru i s-a întâmplat lui Tudor Băluţă, notează digisport.ro. Mijlocaşul oltenilor a vrut să o cheme pe teren pe soţia lui, Ana Maria Caycedo, moment în care a fost îmbrâncit de oamenii de ordine.

A doua zi după meci, Jandarmerie a venit cu clarificări privind incidentele petrecute la finalul partidei.