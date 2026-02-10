CFR Cluj - Rapid 1-1. Giuleștenii au fost eliminați din competiție! Echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi cu FC Argeș. - Antena Sport

Închide meniul
Antena
CFR Cluj – Rapid 1-1. Giuleștenii au fost eliminați din competiție! Echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi cu FC Argeș.

Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 21:57

CFR Cluj - Rapid / SPORT PICTURES

CFR Cluj și Rapid au încheiat la egalitate cel mai tari meci al zilei de marți din grupele Cupei României. Gruparea antrenată de Daniel Pancu a deschis scorul prin Korenica, însă a fost egalată de Pașcani. Giuleștenii au fost eliminați din competiție.

Tot marți, FC Argeș și Petrolul au câștigat meciurile cu Dumbrăvița, respectiv Sănătatea Cluj. Piteștenii s-au calificat și ei mai departe, de pe primul loc în grupă.

Rezultatele zilei în Cupa României

  • Sănătatea Cluj – Petrolul 1-3
  • CFR Cluj – Rapid 1-1
  • CSC Dumbrăvița – FC Argeș 1-2

CFR Cluj – Rapid, în Cupa României 1-1

Final de meci! CFR Cluj și FC Argeș se califică în faza sferturilor!

Min. 88: GOL! Alexandru Pașcanu restabilește egalitatea.

Min. 66: GOL! CFR deschide scorul din penalty, prin Korenica.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză în Gruia! La meciul dintre Dumbrăvița și FC Argeș, scorul este tot 0-0. 

Min. 15: Fără faze notabile de poartă după primul sfert de oră.

Min. 1: Start de meci în Gruia!

Update 19:40: Dani Coman a declarat că se fac eforturi pentru ca partida cu Dumbrăvița, decisivă în vederea calificării în sferturi, să se dispute în cele mai bune condiții.

Ne dorim să jucăm, facem eforturi, dar cu natura nu ne putem pune. Din păcate, asta e situația, sper să arate cât de cât bine și să disputăm meciul în condiții cât de cât bune”, a spus Dani Coman, înainte de Dumbrăvița – FC Argeș, conform digisport.ro.

Update 19:25: Cu mai puțin de jumătate de oră până la ora de start a partidei Dumbrăvița – FC Argeș, terenul de la Mioveni este acoperit de zăpadă. Organizatorii fac eforturi pentru a deszapăzi suprafața de joc la timp.

Terenul de la Mioveni, înainte de Dumbrăvița - FC Argeș
Terenul de la Mioveni, înainte de Dumbrăvița – FC Argeș/ Captură Prima Sport

Echipele de start la CFR Cluj – Rapid:

  • CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Masic, Huja, Camora – Muhar, Fică, T. Keita – Korenica, Alibek, Zahovic. Rezerve: Oct. Vâlceanu, M. Ilie, Sinyan, Braun, Perianu, Deac, D. Crișan, Biliboc, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Pașcanu, D. Ciobotariu, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Petrila. Rezerve: D. Iliev, Hazrollaj, Talisson, Moruțan, Vulturar, K. Keita, Sălceanu, Onea, G. Gheorghe. Antrenor: Costel Gâlcă

UPDATE 17:09 – Costel Gâlcă a anunțat lotul de jucători pentru partida cu CFR Cluj, din ultima etapă a grupelor Cupei României, iar marea surpriză a tehnicianului din Giulești este Tallison.

Brazilianul adus de Rapid a fost inclus în premieră în lot, după ce toate actele sale de muncă au fost finalizate în cursul de vineri. Tot lotul pentru jocul din Gruia a fost publicat pe contul oficial de Facebook al clubului.

Primul meci al zilei este cel din Grupa B dintre Sănătatea Cluj și Petrolul, două echipe care nu mai au nicio șansă se ajungă în sferturi. Ardelenii sunt pe ultima poziție și nu au niciun punct, în timp ce ploieștenii sunt vecinii lor de clasament, cu un punct.

Dacă meciul de la Cluj se dispută după-amiază, pe seară au loc două dueluri din Grupa A care vor decide echipele care merg mai departe în fazele eliminatorii. CFR Cluj dă peste Rapid, în timp ce CSC Dumbrăvița o înfruntă pe FC Argeș.

În acest moment, nicio echipă nu e sigură de accederea în sferturi, nici măcar echipa lui Bogdan Andone, care e lider cu șase puncte. CFR se află pe poziția secundă cu patru puncte, urmată de Rapid și de Dumbrăvița cu câte trei.

Pentru giuleșteni, situația e clară: echipa lui Gâlcă trebuie să câștige dacă vrea să ajungă în fazele eliminatorii, aspect valabil și pentru CSC Dumbrăvița, care și ea are șanse de calificare dacă bate pe teren propriu. De cealaltă parte, CFR Cluj trebuie să evite eșecul ca să își asigure “biletul” în sferturi, iar același lucru este valabil și pentru FC Argeș.

