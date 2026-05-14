Marius Șumudică, previziune sumbră după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa: „E într-o scădere teribilă”

Universitatea Craiova a cucerit Cupa României, după ce a învins Universitatea Cluj la loviturile de departajare. Finala nu l-a impresionat pe Marius Șumudică, însă tehnicianul a evidențiat un jucător al oltenilor.
Mai mult decât atât, antrenorul român nu vede cu ochi buni viitorul fotbalului românesc, fiind dezamăgit de calitatea jocului celor două formații.
Marius Șumudică, dezamăgit de viitorul fotbalului românesc
Finala dintre U Cluj și Universitatea Craiova nu l-a impresionat pe Marius Șumudică, însă tehnicianul despărțit recent de Al-Okhdood a remarcat câțiva jucători în partida de la Sibiu.
În același timp, „Șumi” s-a declarat dezamăgit de calitatea jocului și a lansat o previziune sumbră pentru viitorul fotbalului românesc.
„(n.r. – L-a băgat Coelho pe Baiaram de la început) Și, ce s-a întâmplat? Nu s-a ridicat peste nivelul echipei. A fost în nota echipei, a jocului, un joc fricos, un joc tipic de finală de cupă, un joc în care Bergodi își dă seama în a doua repriză ce trebuie să facă și joacă cu Capradossi în oglindă. Cât timp bagă al treilea fundaș central, Craiova are mari probleme, pentru că, Craiova, când e pusă sub presiune și i se face pressing, are mari probleme. Amintiți-vă meciul cu Piteștiul. O echipă foarte bine pregătită fizic, când joacă 1 la 1 pe tot terenul cu Craiova, câștigă fără ca Craiova să ajungă vreodată la poartă.
Asta s-a întâmplat în perioada în care Capradossi a fost în teren și a jucat alături de Coubiș și Cristea. Până când s-a accidentat și a trebuit să schimbe iar modulul și să joace în patru. Din punctul meu de vedere, dacă ieri U Cluj juca cu trei fundași centrali de la început, Craiova avea foarte mari probleme.
Lukic traversează o perioadă proastă după accidentare. E clar că nu e același Lukic. Nu mai câștigă dueluri atât de ușor. E clar că și-a pierdut din ritm. Când au jucat 3-5-2 și au fost oarecum în oglindă, au câștigat mijlocul terenului, au fost mai aproape de poartă, au avut șanse să marcheze, deci s-au apropiat mult mai mult”.
„Campionatul României e într-o scădere teribilă”
„Într-un final, e meritul Craiovei, au câștigat. Eu vă spun că vor câștiga și campionatul, nu știu dacă acum s-au în ultima etapă. Au scos echipele din play-off în ultimele trei meciuri, CFR, Dinamo și acum U Cluj. Dar foarte puțin fotbal. Nimic special. Pragmatism mult, fără ocazii de poartă. Un joc de luptă. Campionatul României e într-o scădere teribilă și de aceea nici nu putem să vindem.
(n.r. – Cel mai bun om de pe teren cine a fost?) Popescu să zic așa, că i-a scos iar. Popescu e omul meciului. Chiar dacă nu are o alonjă atât de mare. Nu are o înălțime care să te dea pe spate pentru un portar. Mă așteptam la Gertmonas să scoată măcar o minge. A avut o minge în palmă, a avut alta de a încercat să facă șpagatul și i-a trecut pe lângă picior. Jucătorii Craiovei nu au bătut la fel de bine ca la meciul cu Dinamo. Cu Dinamo au bătut senzațional.
(n.r. – Baiaram cum ți s-a părut?) În nota echipei. Se vede că nu joacă. Încă nu are încredere. A avut o ocazie în prima repriză… E un jucător care destabilizează, care scoate om din joc, dar nimic deosebit. Dar între Baiaram și Etim, ieri mi-a plăcut mai mult Baiaram. Mie nu mi-a plăcut deloc Screciu. Screciu a făcut greșeli câte n-a făcut tot campionatul”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.
