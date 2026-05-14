Marius Șumudică, previziune sumbră după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa: „E într-o scădere teribilă”

Universitatea Craiova a cucerit Cupa României, după ce a învins Universitatea Cluj la loviturile de departajare. Finala nu l-a impresionat pe Marius Șumudică, însă tehnicianul a evidențiat un jucător al oltenilor.

Mai mult decât atât, antrenorul român nu vede cu ochi buni viitorul fotbalului românesc, fiind dezamăgit de calitatea jocului celor două formații.

Finala dintre U Cluj și Universitatea Craiova nu l-a impresionat pe Marius Șumudică, însă tehnicianul despărțit recent de Al-Okhdood a remarcat câțiva jucători în partida de la Sibiu.

În același timp, „Șumi” s-a declarat dezamăgit de calitatea jocului și a lansat o previziune sumbră pentru viitorul fotbalului românesc.

„(n.r. – L-a băgat Coelho pe Baiaram de la început) Și, ce s-a întâmplat? Nu s-a ridicat peste nivelul echipei. A fost în nota echipei, a jocului, un joc fricos, un joc tipic de finală de cupă, un joc în care Bergodi își dă seama în a doua repriză ce trebuie să facă și joacă cu Capradossi în oglindă. Cât timp bagă al treilea fundaș central, Craiova are mari probleme, pentru că, Craiova, când e pusă sub presiune și i se face pressing, are mari probleme. Amintiți-vă meciul cu Piteștiul. O echipă foarte bine pregătită fizic, când joacă 1 la 1 pe tot terenul cu Craiova, câștigă fără ca Craiova să ajungă vreodată la poartă.