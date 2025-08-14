Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo - CSA Steaua. Decizia luată de fanii "militarilor" - Antena Sport

Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Derby-ul rundei a treia din Liga a 2-a se va disputa sâmbătă, de la ora 18:30, pe arena Arcul de Triumf.

Cei de la CS Dinamo au pregătit un moment special, la startul partidei. Cele două legende ale celor două cluburi, Ioan Andone şi Ştefan Iovan, vor fi prezenţi pentru a da lovitura de start.

“Legendele Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da lovitura de începere la partida de sâmbătă dintre Dinamo și Steaua București din Liga 2”, a anunţat clubul din Ştefan cel Mare.

Partida se anunţă a fi una “de foc”, ţinând cont că fanii de la CSA Steaua au luat decizia de a se deplasa în număr mare. Concret, la ora de start a partidei vor fi aşteptaţi peste 1500 de suporteri ai “militarilor”.

Suporterii trupei din Ghencea au achiziţionat cele 1000 de bilete primite din partea celor d la CS Dinamo, iar în urma unui protocol încheiat cu rivalii dinamovişti, şi-au mai putut cumpăra bilete şi la Tribuna a 2-a, lângă peluză.