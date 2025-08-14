Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo - CSA Steaua. Decizia luată de fanii "militarilor" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 14 august 2025, 18:01

Ultraşii lui CSA Steaua, în timpul unui meci / Hepta

Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Derby-ul rundei a treia din Liga a 2-a se va disputa sâmbătă, de la ora 18:30, pe arena Arcul de Triumf.

Cei de la CS Dinamo au pregătit un moment special, la startul partidei. Cele două legende ale celor două cluburi, Ioan Andone şi Ştefan Iovan, vor fi prezenţi pentru a da lovitura de start.

“Legendele Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da lovitura de începere la partida de sâmbătă dintre Dinamo și Steaua București din Liga 2”, a anunţat clubul din Ştefan cel Mare.

Partida se anunţă a fi una “de foc”, ţinând cont că fanii de la CSA Steaua au luat decizia de a se deplasa în număr mare. Concret, la ora de start a partidei vor fi aşteptaţi peste 1500 de suporteri ai “militarilor”.

Suporterii trupei din Ghencea au achiziţionat cele 1000 de bilete primite din partea celor d la CS Dinamo, iar în urma unui protocol încheiat cu rivalii dinamovişti, şi-au mai putut cumpăra bilete şi la Tribuna a 2-a, lângă peluză.

Este de aştepta astfel ca fanii celor de la CSA Steaua să domine fondul sonor la partida de pe arena Arcul de Triumf, ţinând cont că CS Dinamo nu beneficiază de susţinerea celor două galerii prezente la meciurile formaţiei din prima ligă.

Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de CS Dinamo – CSA Steaua

Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

În acest context, pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în arena sportivă şi pentru a preveni eventuale incidente ce pot apărea din această cauză, Jandarmeria recomandă tuturor spectatorilor să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porţilor de acces.

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului sportiv, Jandarmeria Capitalei adresează spectatorilor următoarele recomandări:

  • să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;
  • în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă;
  • părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii.
