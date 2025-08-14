Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei - Antena Sport

Louis Munteanu a primit o veste importantă în privinţa unui posibil transfer în Ligue 1. Rennes, clubul care s-ar afla în pole-position pentru a obţine semnătura atacantului de la CFR Cluj, a ajuns la un acord pentru o mutare de 30 de milioane de euro.

Concret, Louis Munteanu poate profita de plecarea lui Arnaud Kalimuendo de la Rennes. Atacantul a ajuns la o înţelegere cu cei de la Nottingham Forest.

Veste importantă pentru Louis Munteanu

Conform goal.com, Rennes ar urma să încaseze suma de 30 de milioane de euro în schimbul lui Arnaud Kalimuendo. Atacantul de 23 de ani este tot mai aproape de mutarea în Premier League, în această vară.

În acest context, Rennes ar putea lua din nou în calcul transferul lui Louis Munteanu. Neluţu Varga a cerut suma de 18 milioane de euro în schimbul atacantului român, însă francezii nu s-au arătat dispuşi, încă, să ofere această sumă.

Totodată, patronul celor de la CFR Cluj a refuzat recent o ofertă de 12 milioane de euro pentru Louis Munteanu, din partea celor de la Rennes.