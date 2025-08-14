Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei - Antena Sport

Home | Fotbal | Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei

Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei

Publicat: 14 august 2025, 18:43

Comentarii
Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei

Profimedia

Louis Munteanu a primit o veste importantă în privinţa unui posibil transfer în Ligue 1. Rennes, clubul care s-ar afla în pole-position pentru a obţine semnătura atacantului de la CFR Cluj, a ajuns la un acord pentru o mutare de 30 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Louis Munteanu poate profita de plecarea lui Arnaud Kalimuendo de la Rennes. Atacantul a ajuns la o înţelegere cu cei de la Nottingham Forest.

Veste importantă pentru Louis Munteanu

Conform goal.com, Rennes ar urma să încaseze suma de 30 de milioane de euro în schimbul lui Arnaud Kalimuendo. Atacantul de 23 de ani este tot mai aproape de mutarea în Premier League, în această vară.

În acest context, Rennes ar putea lua din nou în calcul transferul lui Louis Munteanu. Neluţu Varga a cerut suma de 18 milioane de euro în schimbul atacantului român, însă francezii nu s-au arătat dispuşi, încă, să ofere această sumă.

Totodată, patronul celor de la CFR Cluj a refuzat recent o ofertă de 12 milioane de euro pentru Louis Munteanu, din partea celor de la Rennes.

Reclamă
Reclamă

Rămâne de văzut dacă înlocuitorul lui Arnaud Kalimuendo la Rennes va fi Louis Munteanu. Francezii îl mai au pe lista de transferuri şi pe Franculino Dju, un atacantul de 21 de ani care evoluează la Midtjylland.

Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj

Louis Munteanu nu a făcut deplasarea cu CFR Cluj în Portugalia, pentru manșa retur a „dublei” cu Braga. Potrivit informațiilor ofeirte de Cristi Balaj, atacantul are o problemă musculară minoră.

„Louis Munteanu are o problemă musculară minoră. Este o contractură. Când ai o contractură și nu respecți tratamentul de câteva zile, riști să apară o ruptură musculară.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Reclamă

Avem și alți atacanți, sper să fie inspirat Dan Petrescu. Încă suferim din cauza accidentărilor”, a spus Cristi Balaj, la digisport.ro.

În manșa tur, jucată în Gruia, lusitanii s-au impus cu scorul de 2-1. Astfel, echipa lui Dan Petrescu pleacă cu a doua șansă la calificarea în play-off-ul Europa League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Observator
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Fanatik.ro
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
18:01
Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Decizia luată de fanii “militarilor”
18:01
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la Al Hilal: “E o mare oportunitate pentru mine!”
17:50
Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA
17:41
Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: “E ridicol. Nu are o dovadă concretă”
17:34
Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: “Cel mai bun din lume e Messi”
17:21
OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: “Mult succes!”
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”