Darwin Nunez, primul interviu după transferul la Al Hilal: "E o mare oportunitate pentru mine!" - Antena Sport

Darwin Nunez a oferit primul interviu după transferul la Al Hilal. Fostul atacant de la Liverpool a transmis că mutarea în Arabia Saudită reprezintă o „mare oportunitate”.

În vârstă de 26 de ani, Nunez a plecat de la Liverpool după 3 sezoane. În această perioadă de mercato, Al Hilal l-a transferat în schimbul sumei de 53 de milioane de euro. Acesta a semnat un contract valabil până în 2028 cu formația din Arabia Saudită.

Ce a spus Darwin Nunez la primul interviu după transferul la Al Hilal

După transfer, Darwin Nunez a recunoscut că a fost primit excelent de jucătorii de la Al Hilal. Acesta a vorbit și despre Simone Inzaghi, antrenorul saudiților, și a dezvăluit că a fost sunat de tehnician, înainte de a accepta mutarea.

„Mă simt foarte bine și sunt fericit să fiu aici. Coechipierii m-au primit incredibil, de la primul moment m-am simțit unul de-al lor. Am făcut deja patru antrenamente și sunt pregătit să ajut echipa.

(n.r. Despre Simone Inzaghi) M-a sunat și mi-a spus că vrea să vin aici. Am crezut că e o idee bună. Cred că îi place cum joc și sunt mândru că m-a ales ca atacant al lui