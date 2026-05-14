Imagini incredibile: jandarmii l-au bruscat pe Baiaram! Soţia fotbalistului, luptătoare de kickboxing, prinsă la mijloc

Momente rar întâlnite au avut loc la finalul partidei dintre Universitatea Craiova şi U Cluj, în urma căreia oltenii au câştigat Cupa României. Ştefan Baiaram a avut parte de un episod nefericit.
Starul oltenilor a fost bruscat de jandarmi şi acesta s-a enervat la culme, mai ales că avea la gât medalia de câştigător al trofeului, lucru care le-a scăpat oamenilor legii.
Soţia lui Baiaram, Cristina, luptătoare de kickboxing, a încercat să calmeze spiritele, punându-se paravan între jucător şi jandarmi, pentru a împiedica un scandal şi mai mare.
În acest timp, Baiaram le-a cerut explicaţii oamenilor legii, pentru gestul nefericit, dar aceştia nu l-au băgat în seamă. Ulterior, jandarmii au plecat şi Ştefan Baiaram a putut să sărbătorească alături de familie, susţine fanatik.ro.
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram
Ştefan Baiaram se însoară cu iubita lui, Cristina Răduţ. Fotbalistul Universităţii Craiova a făcut anunţul pe reţelele sociale, postând şi clipul video cu momentul emoţionant în care a cerut-o de soţie pe Cristina Răduţ, la începutul anului.
Baiaram s-a pregătit foarte frumos pentru moment. La malul mării, a pregătit un decor cu trandafiri roşii, s-a aşezat în genunchi şi i-a adresat iubitei sale marea întrebare. Ea a răspuns “DA”.
“În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult! 🫶🤍🫶🤍”, i-a transmis Baiaram iubitei sale, Cristina, după ce aceasta a acceptat să îi devină soţie.
