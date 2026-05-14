Imagini incredibile: jandarmii l-au bruscat pe Baiaram! Soţia fotbalistului, luptătoare de kickboxing, prinsă la mijloc

Momente rar întâlnite au avut loc la finalul partidei dintre Universitatea Craiova şi U Cluj, în urma căreia oltenii au câştigat Cupa României. Ştefan Baiaram a avut parte de un episod nefericit.

Starul oltenilor a fost bruscat de jandarmi şi acesta s-a enervat la culme, mai ales că avea la gât medalia de câştigător al trofeului, lucru care le-a scăpat oamenilor legii.

Jandarmii l-au bruscat pe Ştefan Baiaram, după finala Cupei României

Soţia lui Baiaram, Cristina, luptătoare de kickboxing, a încercat să calmeze spiritele, punându-se paravan între jucător şi jandarmi, pentru a împiedica un scandal şi mai mare.

În acest timp, Baiaram le-a cerut explicaţii oamenilor legii, pentru gestul nefericit, dar aceştia nu l-au băgat în seamă. Ulterior, jandarmii au plecat şi Ştefan Baiaram a putut să sărbătorească alături de familie, susţine fanatik.ro.

Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram

Ştefan Baiaram se însoară cu iubita lui, Cristina Răduţ. Fotbalistul Universităţii Craiova a făcut anunţul pe reţelele sociale, postând şi clipul video cu momentul emoţionant în care a cerut-o de soţie pe Cristina Răduţ, la începutul anului.