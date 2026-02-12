Protest al fanilor Universităţii Craiova la meciul cu FCSB! Ce i-a deranjat pe suporterii olteni - Antena Sport

Fanii Universităţii Craiova au protestat faţă de programul din Cupa României. Ultraşii olteni au afişat un banner în care criticau programul acestei competiţii.
Înaintea meciului cu FCSB, Craiova ocupa primul loc în grupa B din Cupa României, cu 6 puncte. FCSB era abia pe 4 în grupă, cu 3 puncte. UTA şi Petrolul ocupau locurile 2 şi 3 în grupă, fiecare cu câte 4 puncte.
Fanii Universităţii Craiova, nemulţumiţi de programul din Cupa României
“Nimic pentru fani, nimic pentru tradiţie / Ăsta e doar program TV, nu competiţie”, a fost mesajul afişat de ultraşii Universităţii Craiova, pe un banner.
Craiova a deschis scorul în minutul 10 al meciului cu FCSB, prin Adrian Rus. Roş-albaştrii au egalat în minutul 17, prin Daniel Bîrligea.
În minutul 54, Florin Ştefan a marcat al doilea gol al Universităţii Craiova, oltenii trecând în avantaj.
Craiova luptă pe două fronturi. În campionat echipa antrenată de Filipe Coelho e lider, cu 50 de puncte, după 26 de etape disputate, cu un punct peste Rapid şi Dinamo, echipele care ocupă locurile 2 şi 3 în Liga 1.
- Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat”
- Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României! Universitatea Craiova – CFR Cluj, capul de afiș
- Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
- Gigi Becali îşi freacă mâinile! Jucătorul care “face ca Hagi” a marcat superb în Universitatea Craiova – FCSB
- Emoţii pentru FCSB! Motivul pentru care Florin Tănase a ieşit de pe teren în prima repriză a meciului cu Craiova