Protest al fanilor Universităţii Craiova la meciul cu FCSB! Ce i-a deranjat pe suporterii olteni - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Protest al fanilor Universităţii Craiova la meciul cu FCSB! Ce i-a deranjat pe suporterii olteni
Protest al fanilor Universităţii Craiova la meciul cu FCSB! Ce i-a deranjat pe suporterii olteni

Bogdan Stănescu Publicat: 12 februarie 2026, 21:48

Fanii Universităţii Craiova la meciul cu FCSB din Cupa României / Sport Pictures

Fanii Universităţii Craiova au protestat faţă de programul din Cupa României. Ultraşii olteni au afişat un banner în care criticau programul acestei competiţii.

Înaintea meciului cu FCSB, Craiova ocupa primul loc în grupa B din Cupa României, cu 6 puncte. FCSB era abia pe 4 în grupă, cu 3 puncte. UTA şi Petrolul ocupau locurile 2 şi 3 în grupă, fiecare cu câte 4 puncte.

Fanii Universităţii Craiova, nemulţumiţi de programul din Cupa României

“Nimic pentru fani, nimic pentru tradiţie / Ăsta e doar program TV, nu competiţie”, a fost mesajul afişat de ultraşii Universităţii Craiova, pe un banner.

Banner-ul afişat de fanii Craiovei
Banner-ul afişat de fanii Craiovei / AntenaSport

Craiova a deschis scorul în minutul 10 al meciului cu FCSB, prin Adrian Rus. Roş-albaştrii au egalat în minutul 17, prin Daniel Bîrligea.

În minutul 54, Florin Ştefan a marcat al doilea gol al Universităţii Craiova, oltenii trecând în avantaj.

Craiova luptă pe două fronturi. În campionat echipa antrenată de Filipe Coelho e lider, cu 50 de puncte, după 26 de etape disputate, cu un punct peste Rapid şi Dinamo, echipele care ocupă locurile 2 şi 3 în Liga 1.

