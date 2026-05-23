Neluțu Varga l-a ironizat pe Daniel Pancu, după ultimul meci la CFR Cluj: "Probabil a câștigat Champions League"

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 8:15

Neluţu Varga, în tribune, la un meci / Sport Pictures

Neluțu Varga și-a continuat duelul la distanță cu Daniel Pancu. După meciul cu FC Argeș, încheiat la egalitate, scor 1-1, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1, Pancu și-a anunțat plecarea de la formația din Gruia.

Daniel Pancu a dus-o pe CFR Cluj până pe locul 3, la capătul unui sezon complicat. În momentul venirii lui Pancu în Gruia, echipa avea mari emoții în ceea ce privește calificarea în play-off.

Neluţu Varga: “Daniel Pancu are un comportament care lasă de dorit”

Pancu s-a plâns de condițiile de la CFR Cluj și a dezvăluit că următoarea echipă pe care o va antrena îi va oferi tot ce îi trebuie pentru a face performanță. La conferința de presă, Pancu a vorbit despre Rapid, echipă care nu și-a ascuns interesul pentru “Pancone”, prin vocea președintelui Victor Angelescu. Fostul idol din Giulești a declarat că echipa lui Dan Șucu îndeplinește toate condițiile, iar faptul că nu participă în cupele europene nu reprezintă o problemă pentru el.

După ultimele declarații date de Daniel Pancu, Neluțu Varga i-a mulțumit antrenorului pentru calificarea echipei în preliminariile Conference League, dar l-a și taxat pe antrenorul de 48 de ani pentru declarațiile date în ultima perioadă:

“Îi mulțumesc lui Pancu pentru tot ce a făcut, dar îmi pare rău că are un comportament care lasă de dorit. Mă așteptam la mai mult respect din partea lui, ceea ce noi i-am oferit.

Nu știu dacă simte asta sau nu, dar îi mulțumesc pentru tot ce a făcut. Și îi urez succes oriunde va merge. Să fie sănătos și să-l ajute Dumnezeu! Noi avem drumul nostru.

Vom face o echipă și mai puternică. Îi felicit pe băieți și le mulțumesc pentru că au rămas puternici, au dat tot ce au avut mai bun, chiar și când era greu. Sezonul viitor va fi mult mai bine și îi voi recompensa ca să le arăt mulțumirea.

Revenind la Pancu, faptul că vorbește așa urât de noi și de clubul nostru înseamnă că e o persoană foarte importantă și că are un CV de lăudat. Probabil a câștigat Champions League sau titlul cu vreo echipă! Sau a arătat vreo performanță cu vreo echipă”, a declarat Neluțu Varga, la gsp.ro.

