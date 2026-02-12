Scandal în Dinamo - Hermannstadt! Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis Politic a intervenit - Antena Sport

Închide meniul
Scandal în Dinamo - Hermannstadt! Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis Politic a intervenit

Home | Fotbal | Cupa României | Scandal în Dinamo – Hermannstadt! Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis Politic a intervenit
Scandal în Dinamo – Hermannstadt! Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis Politic a intervenit

Bogdan Stănescu Publicat: 12 februarie 2026, 18:53

Scandal în Dinamo – Hermannstadt! Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu! Dennis Politic a intervenit
Captura digisport.ro

Momente tensionate au avut loc în minutul 28 al meciului Dinamo – Hermannstadt, unul cu o miză uriaşă pentru “câini”, calificarea în sferturile Cupei României.

Antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu, a mişcat o minge, pentru ca Armstrong să nu poată repune repede, iar scoţianul l-a împins pe tehnician.

Danny Armstrong l-a împins pe Dorinel Munteanu!

Dennis Politic a intervenit şi el în incident. Ulterior atât jucătorul lui Dinamo, cât şi antrenorul Dorinel Munteanu au văzut cartonaşul galben. S-a creat un meleu, mai mulţi fotbalişti ai celor două echipe intervenind.

Înaintea acestui meci, Hermannstadt era lider în grupa D din Cupa României, din care fac parte Dinamo şi Farul. Sibienii aveau 6 puncte după primele două etape, iar Dinamo era pe 2, cu 4 puncte.

Concordia era pe 3, iar Farul pe 4, cu două puncte. La pauză, Farul o conduce cu 2-0 pe CS Dinamo, iar Dinamo e la egalitate, 0-0, cu Hermannstadt.

