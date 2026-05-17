Singura echipă din istoria Mondialului care nu a primit gol, dar a fost eliminată în optimi: „Ce fac acasă?”

La Mondialul din 2006, jucat în Germania, Elveția a reușit două borne bizare. Selecționata pregătită de Köbi Kuhn a fost deopotrivă implicată în ceea ce multe publicații au numit „cel mai urât meci din istoria Cupei Mondiale”.

A fost și singura echip[ din istoria de 96 de ani a turneului care a plecat acasă fără să primească niciun gol!

Elveția a câștigat grupa cu Franța: golaveraj 4-0

Elveția, cu nume precum Philippe Senderos, Alexander Frei sau Hakan Yakin, a câștigat relativ lejer grupa G a acelui Mondial. Formația lui Kuhn a început cu un 0-0 contra Franței, apoi a bifat două victorii cu același scor, 2-0, cu Togo și Coreea de Sud. În toate cele trei meciuri, elvețienii s-au remarcat mai ales printr-o defensivă solidă, extrem de disciplinată și greu de penetrat.

Franța, de pildă, s-a prezentat cu Henry, Zidane sau Ribéry, printre alții, dar nu a putut să-și creeze mari oportunități de gol în acel 0-0 de la Stuttgart. De altfel, meciul a fost criticat de specialiști și descris drept unul lent și plictisitor. „Franța a dictat ritmul, noi am făcut anumite greșeli, așa că în final suntem fericiți că împărțim punctele”, spunea selecționerul elvețian la capătul acelui joc.

Un 0-0 în optimi, după unul dintre cele mai urâte meciuri din istoria Mondialului

Dar „plictiseala” adevărată, memorabilă a venit abia în optimi. Calificată de pe primul loc al grupei, Elveția a întâlnit Ucraina în optimi, la Koln. A ieșit un 0-0 tern, fără pic de spectacol și întins pe durata a 120 de minute chinuitoare pentru public, meci descris plastic de publicația The Set Pieces: „Se spune că frumusețea este în ochiul privitorului, dar există unele lucruri pe care chiar și cel mai încăpățânat Gică Contra s-ar chinui să le găsească atractive.”