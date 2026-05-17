Manuel Neuer poate reveni la naţională, la 40 de ani. Anunţul selecţionerului Germaniei

Selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann nu exclude o revenire a portarului Manuel Neuer la Cupa Mondială 2026, spunând că vrea să vorbească mai întâi cu toţi jucătorii înainte ca lotul de 26 de jucători să fie anunţat săptămâna viitoare.
Nagelsmann a evitat să facă o declaraţie definitivă cu privire la speculaţiile conform cărora ar fi iminentă o revenire a lui Neuer, în timpul unei apariţii la emisiunea Sportstudio de pe ZDF. Fostul antrenor al lui Bayern a spus de mai multe ori că vrea să vorbească mai întâi cu toţi jucătorii, adăugând că acest lucru nu s-a întâmplat încă.
Manuel Neuer poate reveni la naţională, la Campionatul Mondial
Selecţionerul german intenţionează să anunţe lotul său pentru Cupa Mondială pe 21 mai. Turneul final care se va desfăşura în SUA, Mexic şi Canada va fi live exclusiv în Universul Antena.
Sâmbătă, postul de televiziune Sky Germania a relatat că Neuer se va întoarce la echipa naţională dacă va fi apt, după ce şi-ar fi dat acordul în ultimele zile.
”Nimeni nu a primit nicio informaţie de la mine, nici măcar jucătorii”, a spus Nagelsmann, adăugând că Sky a ”scăpat” vestea.
”Pentru mine, aceasta nu este o problemă pentru astăzi. Sunt total relaxat. Chestia este că sărbătorim campionatul astăzi. Săptămâna viitoare am un meci foarte important în finala Cupei Germaniei”, a declarat Neuer când a fost întrebat de Sky despre Cupa Mondială după ultimul meci din Bundesliga pentru campionii Germaniei, care au învins FC Koln cu 5-1.
Oliver Baumann, 35 de ani, a declarat după ultimul meci de campionat al lui Hoffenheim din sezon că se aşteaptă să călătorească la Cupa Mondială ca portarul numărul unu al Germaniei: ‘‘Asta am înţeles, sau mai degrabă, este înţelegerea mea. Abordez turneul cu mare încredere. Nu am alte informaţii.”
Neuer a fost înlocuit sâmbătă după o oră, iar rezerva Jonas Urbig a intrat pe teren. Veteranul a spus că acest lucru a fost făcut din cauza finalei Cupei Germaniei de sâmbăta viitoare împotriva lui VfB Stuttgart, la Berlin.
”Am simţit ceva în gambă, aşa că nu am vrut să-mi asum niciun risc, şi nici din cauza săptămânii viitoare”, a spus Neuer.
Vineri, Neuer şi-a prelungit contractul cu Bayern pentru un an, până în iunie 2027, după ce a luat în considerare retragerea completă. El a spus că nu a existat niciun contact cu Nagelsmann în ultimele zile
Jucătorul în vârstă de 40 de ani, care a câştigat Cupa Mondială în 2014, s-a retras din echipa naţională după Euro 2024. Cu 124 de selecţii, deţine recordul celor mai multe apariţii pentru un portar german.
- Singura echipă din istoria Mondialului care nu a primit gol, dar a fost eliminată în optimi: „Ce fac acasă?”
- Siyabonga Ngezana, dezamăgit după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială 2026! Lucian Filip: “Fotbalul nu se termină aici”
- FIFA, anunţ despre situaţia Iranului, înainte de Cupa Mondială 2026! Ce se întâmplă cu participarea la turneul final
- Cristi Borcea va face „galerie” Braziliei la Mondial, însă vrea ca Messi să câștige un nou trofeu: „Așa mi-aș dori”
- Iubita celebră a lui Kylian Mbappe se va împărți între două naționale, la Mondial. Cine e și cu ce se ocupă femeia