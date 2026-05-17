Manuel Neuer poate reveni la naţională, la 40 de ani. Anunţul selecţionerului Germaniei

Selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann nu exclude o revenire a portarului Manuel Neuer la Cupa Mondială 2026, spunând că vrea să vorbească mai întâi cu toţi jucătorii înainte ca lotul de 26 de jucători să fie anunţat săptămâna viitoare.

Nagelsmann a evitat să facă o declaraţie definitivă cu privire la speculaţiile conform cărora ar fi iminentă o revenire a lui Neuer, în timpul unei apariţii la emisiunea Sportstudio de pe ZDF. Fostul antrenor al lui Bayern a spus de mai multe ori că vrea să vorbească mai întâi cu toţi jucătorii, adăugând că acest lucru nu s-a întâmplat încă.

Manuel Neuer poate reveni la naţională, la Campionatul Mondial

Selecţionerul german intenţionează să anunţe lotul său pentru Cupa Mondială pe 21 mai. Turneul final care se va desfăşura în SUA, Mexic şi Canada.

Sâmbătă, postul de televiziune Sky Germania a relatat că Neuer se va întoarce la echipa naţională dacă va fi apt, după ce şi-ar fi dat acordul în ultimele zile.

”Nimeni nu a primit nicio informaţie de la mine, nici măcar jucătorii”, a spus Nagelsmann, adăugând că Sky a ”scăpat” vestea.