“Bă, băiatule!” Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: “Chiar suntem toţi dobitoci?”

Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă, după ultimele declaraţii ale antrenorului de la Rapid. Acesta s-a plâns de situaţia jucătorilor accidentaţi, cât şi de doctorul echipei din Giuleşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Şumi” a luat “foc” şi l-a criticat pe Gâlcă pentru afirmaţiile făcute la finalul partidei cu FC Argeş, încheiată cu scorul de 2-2. Antrenorul şi-a anunţat plecarea de la formaţia din Giuleşti, după meciul din ultima rundă cu Universitatea Craiova, acuzând conducerea că nu i-a luat în calcul părerile, de-a lungul sezonului. El s-a plâns şi de faptul că a avut mulţi jucători accidentaţi, fiind nemulţumit de cum au fost tratate situaţiilor lor de către medicul echipei.

Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă

Marius Şumudică i-a luat apărarea doctorului de la Rapid şi a transmis că în schimb, Costel Gâlcă ar fi trebuit să-şi critice membrii staff-ului pentru că sunt nu mai puţin de 11 jucători accidentaţi.

De asemenea, Marius Şumudică i-a apărat şi pe cei din conducerea clubului de sub Grant. Acesta a subliniat că i-au fost aduşi doi jucători importanţi lui Costel Gâlcă în iarnă, Olimpiu Moruţan şi Daniel Paraschiv, pe care s-au plătit sume importante, în ceea ce priveşte salariile.

Marius Şumudică a mai declarat că Gâlcă ar fi trebuit să se plângă de faptul că nu are un cuvânt de spus şi în momentul în care i-au fost aduşi aceşti doi jucători.