“Bă, băiatule!” Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: “Chiar suntem toţi dobitoci?”

Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă, după ultimele declaraţii ale antrenorului de la Rapid. Acesta s-a plâns de situaţia jucătorilor accidentaţi, cât şi de doctorul echipei din Giuleşti.
“Şumi” a luat “foc” şi l-a criticat pe Gâlcă pentru afirmaţiile făcute la finalul partidei cu FC Argeş, încheiată cu scorul de 2-2. Antrenorul şi-a anunţat plecarea de la formaţia din Giuleşti, după meciul din ultima rundă cu Universitatea Craiova, acuzând conducerea că nu i-a luat în calcul părerile, de-a lungul sezonului. El s-a plâns şi de faptul că a avut mulţi jucători accidentaţi, fiind nemulţumit de cum au fost tratate situaţiilor lor de către medicul echipei.
Marius Şumudică i-a luat apărarea doctorului de la Rapid şi a transmis că în schimb, Costel Gâlcă ar fi trebuit să-şi critice membrii staff-ului pentru că sunt nu mai puţin de 11 jucători accidentaţi.
De asemenea, Marius Şumudică i-a apărat şi pe cei din conducerea clubului de sub Grant. Acesta a subliniat că i-au fost aduşi doi jucători importanţi lui Costel Gâlcă în iarnă, Olimpiu Moruţan şi Daniel Paraschiv, pe care s-au plătit sume importante, în ceea ce priveşte salariile.
Marius Şumudică a mai declarat că Gâlcă ar fi trebuit să se plângă de faptul că nu are un cuvânt de spus şi în momentul în care i-au fost aduşi aceşti doi jucători.
“Ai 2-0, nu stau să intru în detalii tactice și schimbările care au fost făcute, că nu e frumos să vorbesc despre lucrurile astea. Dar mă deranjează, atâta timp cât tu ca antrenor, în momentul în care sunt rezultate, nu totul e roz, totul e extraordinar, în momentul când nu mai sunt rezultate, conducerea e de vină, am avut accidentați. Păi, de ce ai mă 11 accidentați? De ce tu ca antrenor ai 11 accidentați? A, vrei să dai în doctor acum că doctorul nu ți-a recuperat sau nu știu.
Hai să spun eu de doctorul ăsta. Doctorul ăsta a lucrat în Arabia Saudită la un nivel cu jucători de zeci de milioane de euro. Rivas îl cheamă. Îți spun eu de doctorul ăsta. Doctorul ăsta este numărul 1 în România pe medicină sportivă. Pot să-mi spună mie orice, am lucrat 21 de ani, n-am nicio treabă cu omul. N-am nicio treabă, nu l-am adus eu. Eu când mi-a fost prezentat, am fost cel mai bucuros om.
Cum să acuzi doctorul că tu ai 11 accidentați? Păi acuză-ți, bă, staff-ul. Acuză-ți, bă, băiatule, preparatorul fizic. Acuză-ți …. Păi cum să ai 11 accidentați în condițiile în care tu nu joci din trei în trei zile? Cum să ai 11 accidentați?
Chiar suntem dobitoci cu toții? Ne mințim în față? În momentul în care a venit Moruțan, indiferent de ce se întâmplă cu Moruțan până acum, ai avut timp să îl pregătești bă pe Moruțan? Ok, n-a fost perioadă de pregătire. Dar un jucător calitativ trebuie să crească de la joc la joc. Când a venit Moruțan la Rapid, de ce n-ai spus Gâlcă că eu nu-l vreau pe Moruțan? De ce n-a ieșit Gâlcă?
Bă, când ți-a venit Paraschiv, de ce n-ai ieșit și să spui că nu-l vrei pe Paraschiv? Și acuma cine-i de vină? Conducerea clubului că ți-a adus doi jucători pe care s-au plătit și bani și s-au plătit salarii destul de mari? Despre ce vorbim? Ce conducerea clubului? Ți-a adus Moruțan și Paraschiv. Ce altceva să-ți aducă la momentul respectiv, în iarnă? În iarnă e cel mai greu să iei jucători.
Păi stai bă, noi suntem proști toți, ne asumăm. Bergodi e prost, Șumudică e prost, Mutu e prost, ăla e prost, bă și tu ești deștept, tu ești cel mai bun antrenor, tu ești singurul care n-ai fost înjurat, tu ești singurul care nu ți s-a strigat demisia, tu ești singurul care nu știu ce. Păi tu ești singurul care ai fost susținut. Nu ți-a băgat nimeni jucători pe gât, nu ți-a făcut nimeni nimic”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.
