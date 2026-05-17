Home | Fotbal | Liga 1 | “Bă, băiatule!” Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: “Chiar suntem toţi dobitoci?”

“Bă, băiatule!” Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: “Chiar suntem toţi dobitoci?”

Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 15:38

Comentarii
Bă, băiatule! Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: Chiar suntem toţi dobitoci?

Marius Şumudică, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă, după ultimele declaraţii ale antrenorului de la Rapid. Acesta s-a plâns de situaţia jucătorilor accidentaţi, cât şi de doctorul echipei din Giuleşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Şumi” a luat “foc” şi l-a criticat pe Gâlcă pentru afirmaţiile făcute la finalul partidei cu FC Argeş, încheiată cu scorul de 2-2. Antrenorul şi-a anunţat plecarea de la formaţia din Giuleşti, după meciul din ultima rundă cu Universitatea Craiova, acuzând conducerea că nu i-a luat în calcul părerile, de-a lungul sezonului. El s-a plâns şi de faptul că a avut mulţi jucători accidentaţi, fiind nemulţumit de cum au fost tratate situaţiilor lor de către medicul echipei.

Marius Şumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă

Marius Şumudică i-a luat apărarea doctorului de la Rapid şi a transmis că în schimb, Costel Gâlcă ar fi trebuit să-şi critice membrii staff-ului pentru că sunt nu mai puţin de 11 jucători accidentaţi.

De asemenea, Marius Şumudică i-a apărat şi pe cei din conducerea clubului de sub Grant. Acesta a subliniat că i-au fost aduşi doi jucători importanţi lui Costel Gâlcă în iarnă, Olimpiu Moruţan şi Daniel Paraschiv, pe care s-au plătit sume importante, în ceea ce priveşte salariile.

Marius Şumudică a mai declarat că Gâlcă ar fi trebuit să se plângă de faptul că nu are un cuvânt de spus şi în momentul în care i-au fost aduşi aceşti doi jucători.

Reclamă
Reclamă

“Ai 2-0, nu stau să intru în detalii tactice și schimbările care au fost făcute, că nu e frumos să vorbesc despre lucrurile astea. Dar mă deranjează, atâta timp cât tu ca antrenor, în momentul în care sunt rezultate, nu totul e roz, totul e extraordinar, în momentul când nu mai sunt rezultate, conducerea e de vină, am avut accidentați. Păi, de ce ai mă 11 accidentați? De ce tu ca antrenor ai 11 accidentați? A, vrei să dai în doctor acum că doctorul nu ți-a recuperat sau nu știu.

Hai să spun eu de doctorul ăsta. Doctorul ăsta a lucrat în Arabia Saudită la un nivel cu jucători de zeci de milioane de euro. Rivas îl cheamă. Îți spun eu de doctorul ăsta. Doctorul ăsta este numărul 1 în România pe medicină sportivă. Pot să-mi spună mie orice, am lucrat 21 de ani, n-am nicio treabă cu omul. N-am nicio treabă, nu l-am adus eu. Eu când mi-a fost prezentat, am fost cel mai bucuros om.

Cum să acuzi doctorul că tu ai 11 accidentați? Păi acuză-ți, bă, staff-ul. Acuză-ți, bă, băiatule, preparatorul fizic. Acuză-ți …. Păi cum să ai 11 accidentați în condițiile în care tu nu joci din trei în trei zile? Cum să ai 11 accidentați?

Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună"Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună"
Reclamă

Chiar suntem dobitoci cu toții? Ne mințim în față? În momentul în care a venit Moruțan, indiferent de ce se întâmplă cu Moruțan până acum, ai avut timp să îl pregătești bă pe Moruțan? Ok, n-a fost perioadă de pregătire. Dar un jucător calitativ trebuie să crească de la joc la joc. Când a venit Moruțan la Rapid, de ce n-ai spus Gâlcă că eu nu-l vreau pe Moruțan? De ce n-a ieșit Gâlcă?

Bă, când ți-a venit Paraschiv, de ce n-ai ieșit și să spui că nu-l vrei pe Paraschiv? Și acuma cine-i de vină? Conducerea clubului că ți-a adus doi jucători pe care s-au plătit și bani și s-au plătit salarii destul de mari? Despre ce vorbim? Ce conducerea clubului? Ți-a adus Moruțan și Paraschiv. Ce altceva să-ți aducă la momentul respectiv, în iarnă? În iarnă e cel mai greu să iei jucători.

Păi stai bă, noi suntem proști toți, ne asumăm. Bergodi e prost, Șumudică e prost, Mutu e prost, ăla e prost, bă și tu ești deștept, tu ești cel mai bun antrenor, tu ești singurul care n-ai fost înjurat, tu ești singurul care nu ți s-a strigat demisia, tu ești singurul care nu știu ce. Păi tu ești singurul care ai fost susținut. Nu ți-a băgat nimeni jucători pe gât, nu ți-a făcut nimeni nimic”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
Observator
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
Afacerea în care s-a lansat fostul fotbalist de la Dinamo. Îi aduce venituri considerabile
Fanatik.ro
Afacerea în care s-a lansat fostul fotbalist de la Dinamo. Îi aduce venituri considerabile
15:26

Dezastru pentru Juventus! A pierdut cu Fiorentina şi şansele de calificare în Champions League sunt infime
15:12

Inter – Verona LIVE SCORE (16:00). Cristi Chivu va sărbători eventul în faţa fanilor. Primire spectaculoasă la stadion
15:11

Manuel Neuer poate reveni la naţională, la 40 de ani. Anunţul selecţionerului Germaniei
15:06

Singura echipă din istoria Mondialului care nu a primit gol, dar a fost eliminată în optimi: „Ce fac acasă?”
14:24

Siyabonga Ngezana, dezamăgit după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială 2026! Lucian Filip: “Fotbalul nu se termină aici”
14:12

EXCLUSIVNeluțu Varga sparge banca pentru Edi Iordănescu! Sume uriașe pentru viitorul antrenor al CFR-ului
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 3 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 4 UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa 5 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!” 6 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român