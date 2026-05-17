Dezastru pentru Juventus! A pierdut cu Fiorentina şi şansele de calificare în Champions League sunt infime

Alex Masgras Publicat: 17 mai 2026, 15:26

Juventus - Fiorentina / Profimedia

Juventus a produs o surpriză negativă duminică, atunci când a pierdut meciul de pe teren propriu cu Fiorentina, din etapa cu numărul 37 din Serie A, penultima din acest sezon. Gruparea viola s-a impus cu 2-0 în meciul de la Torino, iar şansele “Bătrânei Doamne” de a mai prinde un loc de UEFA Champions League sunt extrem de mici.

Fiorentina a câştigat meciul de duminică prin golurile marcate de Ndour şi Madragora, în minutele 34, respectiv 83. Juventus a trimis şi ea mingea în poartă, dar reuşita lui Vlahovic din minutul 70 a fost anulată de VAR, din cauza unui offside.

Juventus, şanse mici de a se califica în Champions League! Înfrângerea cu Fiorentina poate cântări enorm

Juventus a ajuns acum pe locul 6, cu 68 de puncte, la egalitate cu Como, echipa de pe locul 5. Italia trimite însă doar patru echipe în UEFA Champions League, ceea ce complică enorm situaţia echipei lui Spalletti.

Pe locurile 3 şi 4, la egalitate de puncte, se află AC Milan şi AS Roma. Milan a câştigat cu 2-1 pe terenul echipei patronate de Dan Şucu, Genoa, în timp ce AS Roma a câştigat derby-ul cu Lazio, de pe Olimpico, cu 2-0, ambele depăşind Juventus în clasament.

Astfel, pentru Juventus, victoria din ultima etapă cu Torino este obligatorie, dar nu suficientă. “Bătrâna Doamnă” are nevoie ca cel puţin două dintre cele trei echipe de deasupra sa din clasament să se încurce în ultima etapă a sezonului din Serie A.

Dacă Juventus joacă pe terenul rivalei din oraş, Como va merge pe terenul celor de la Cremonese. Şi AS Roma va juca în deplasare, la Verona, în timp ce AC Milan va primi vizita celor de la Cagliari, în ultima etapă.

