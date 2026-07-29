Dan Petrescu a anunţat când vrea să revină în fotbal, după problemele de sănătate: „A trecut pe planul doi”

Dan Petrescu (58 de ani) s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimul an. El a antrenat-o ultima dată pe CFR Cluj, de care s-a despărţit în august, anul trecut.
Dan Petrescu se simte mai bine în prezent şi e gata să revină pe bancă. „Bursucul” a dezvăluit că nu a dus lipsă de oferte, după despărţirea de clujeni.
Dan Petrescu a anunţat când vrea să revină în fotbal
Dan Petrescu a dezvăluit că, cel mai probabil, va reveni în fotbal anul viitor. Acesta nu exclude însă o revenire şi în actualul sezon, însă recunoaşte că fotbalul a trecut pe planul doi de când s-a confruntat cu probleme medicale.
„Nu se știe, posibil de la anul, posibil anul ăsta, dar mai sigur cred că va fi anul viitor. Oferte am avut și când antrenam și când nu, important e să fiu sănătos, restul nu mai contează, a trecut pe planul doi.
Mă bucur că încă sunt căutat, n-am fost uitat așa de repede”, a declarat Dan Petrescu, conform sport.ro.
Dan Petrescu nu a putut sta departe de fotbal şi a fost prezent la meciurile din prima etapă a Ligii 1. El a fost surprins la duelurile dintre Voluntari şi Botoşani (2-2) şi la cel dintre FCSB şi FC Argeş (2-0), fiind însoţit de fiica lui, Jennifer.
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