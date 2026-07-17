Dan Petrescu, tot mai aproape de revenire. Anunţul făcut după ce a asistat la primul meci din Liga 1

Dan Petrescu a oferit declaraţii, după ce a asistat la duelul care a deschis sezonul de Liga 1, Voluntari – Botoşani 2-2. Antrenorul s-a declarat bucuros pentru faptul că a revenit pe stadion, după aproape un an de absenţă.

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Dan Petrescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, motiv pentru care s-a despărţit de CFR Cluj în vara anului trecut. Acesta a dezvăluit că starea sa s-a îmbunătăţit, urmând să revină în antrenorat.

Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în antrenorat

Dan Petrescu a confirmat faptul că a purtat negocieri cu cei de la CFR Cluj, privind revenirea în Gruia. Acesta a transmis că nu a putut să-i accepte propunerea lui Neluţu Varga la momentul respectiv, însă în curând va fi pregătit să antreneze din nou.

Petrescu a transmis că sunt şanse să revină pe bancă încă din acest sezon de Liga 1. Antrenorul a fost întrebat şi despre finala Campionatului Mondial, dezvăluind că o susţine pe Argentina, în duelul cu Spania, care va fi duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

„Mi-era dor să mă uit la un meci. N-am mai fost de mult timp. (N.r. Cum sunteţi) Bine. Îmi pare rău pentru Voluntari, ar fi fost bine să câştige. A fost un meci destul de bun.