Dan Petrescu, tot mai aproape de revenire. Anunţul făcut după ce a asistat la primul meci din Liga 1

Dan Petrescu a oferit declaraţii, după ce a asistat la duelul care a deschis sezonul de Liga 1, Voluntari – Botoşani 2-2. Antrenorul s-a declarat bucuros pentru faptul că a revenit pe stadion, după aproape un an de absenţă.
Dan Petrescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, motiv pentru care s-a despărţit de CFR Cluj în vara anului trecut. Acesta a dezvăluit că starea sa s-a îmbunătăţit, urmând să revină în antrenorat.
Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în antrenorat
Dan Petrescu a confirmat faptul că a purtat negocieri cu cei de la CFR Cluj, privind revenirea în Gruia. Acesta a transmis că nu a putut să-i accepte propunerea lui Neluţu Varga la momentul respectiv, însă în curând va fi pregătit să antreneze din nou.
Petrescu a transmis că sunt şanse să revină pe bancă încă din acest sezon de Liga 1. Antrenorul a fost întrebat şi despre finala Campionatului Mondial, dezvăluind că o susţine pe Argentina, în duelul cu Spania, care va fi duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
„Mi-era dor să mă uit la un meci. N-am mai fost de mult timp. (N.r. Cum sunteţi) Bine. Îmi pare rău pentru Voluntari, ar fi fost bine să câştige. A fost un meci destul de bun.
(N.r. Vă e dor să reveniţi pe bancă) Normal, mi-e dor, a trecut aproape un an, eu care nu am avut pauze în carieră. (N.r. Vă uitaţi şi la Mondial) Normal că m-am uitat la Mondial, meciurile de la 4 nu le-am văzut, dar ea l-a văzut. Eu ţin cu Argentina. Aş fi vrut Anglia să câştige, cred că o finală cu Anglia era mai bună pentru toată lumea.
(N.r. Aveţi vreo favorită pentru Liga 1) Cred că Craiova rămâne favorita, ei s-au şi întărit. Echipa care ia campionatul pleacă tot ca favorită.
(N.r. S-a discutat despre revenirea la CFR Cluj) Au fost discuţii, dar nu era momentul. Cu drag mă voi întoarce când voi putea, când voi fi 100%. (N.r. Vă vom revedea pe bancă în acest sezon) E posibil orice„, a declarat Dan Petrescu.
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