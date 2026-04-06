Dănuț Lupu a început să plângă când a vorbit despre Mircea Lucescu. Dezvăluiri copleșitoare: „L-am iubit prea mult”

Dănuț Lupu a început să plângă atunci când a fost întrebat despre relația cu Mircea Lucescu. Fostul internațional a făcut dezvăluiri copleșitoare despre fostul său antrenor.
Mircea Lucescu se află internat la Spitalul Universitar de mai bine de o săptămână, starea s-a înrăutățindu-se în ultimele zile, după infarctul suferit vineri dimineața. El este în prezent la terapie intensivă, în comă indusă.
Ținând cont de starea gravă în care se află Mircea Lucescu, Dănuț Lupu nu și-a putut stăpâni lacrimile. Un apropiat al fostului selecționer și fost elev al acestuia, Lupu a povestit ce relație specială avea cu antrenorul ajuns la vârsta de 80 de ani.
„(n.r. – De ce te iubește Lucescu? De ce aveți conexiunea asta specială?) Nu știu. Poate m-a iubit că l-am iubit eu foarte mult. A fost alături de mine în cam toate momentele mele cred. Mi-a întins o mână de ajutor și când m-am dus la Brescia. Mi-a zis ‘Știu că visul tău e să joci în Italia’. Gândește-te că aveam 94 de kilograme când m-am dus la Brescia. Când am intrat în vestiar au început ăia să râdă și i-au zis lui nea Mircea ‘Ți-ai adus bodyguard?’
Cred că și felul lui de a fi mi-a dat tăria. Altul cred că pleca, nu stătea. Mi-a dat tăria. A început să râdă și a spus ‘O să vedeți voi bodyguard’. Am făcut și niște eforturi enorme. Pentru mine, nu pentru el. Am slăbit în 2 săptămâni jumătate 12,5 kilograme. Am venit la un turneu la Cluj, când m-au văzut mama și soția s-au speriat: ‘Ce ai, mă, ești bolnav?’.
M-a iubit foarte mult și pentru că n-am avut niciun interes la el. A plecat de la Brescia, i-am spus că plec acasă. Mi-a zis ‘Ești nebun? Visul tău era să joci în Italia’. Da, dar visul meu era să joc în Italia cu tine! Am vrut să merg la Rapid. Mi-a zis ‘Ești nebun? Ai 800.000 pe an. Te duci la Rapid pe 30.000?’ ‘Nea Mircea pentru mine fotbalul nu are farmec. Ai plecat? Plec acasă!’ Și așa am ajuns la Rapid în 1996, când m-am întors.
Sunt jucători care au fost mai iubiți de el. Iubiți în ghilimele. I-a ajutat mai mult decât pe mine. Îl cunosc din 1986. Nu am permis nimănui să vorbească urât de el. Și cred că a apreciat chestia asta. (n.r. – îi dau lacrimile) Era tânăr aici și el și eu (n.r. – văzând o poză cu Lupu și Mircea Lucescu de la Rapid)”, a declarat Dănuț Lupu, conform fanatik.ro.
