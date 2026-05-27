Destinaţie surprinzătoare pentru Dani Carvajal după plecarea de la Real Madrid

Dani Carvajal, cel care şi-a luat adio de la Santiago Bernabeu la meciul cu Athletic Bilbao, pleacă de la Real Madrid după mulţi ani şi ar putea să ajungă în Premier League, la una dintre echipele mari ale Angliei.

Fundaşul dreapta este dorit de Xabi Alonso pe Stamford Bridge, asta după ce tehnicianul iberic a colaborat foarte bine cu jucătorul spaniol la Real Madrid.

Dani Carvajal, dorit în Premier League. Xabi Alonso îl vrea pe fostul său elev de la Real Madrid

Jucătorul de 34 de ani se află la finalul înţelegerii cu Real Madrid şi acum trebuie să-şi caute o echipă nouă, iar interesul pentru semnătura sa există chiar de la fostul său antrenor, Xabi Alonso. Tehnicianul iberic a apreciat modul în care a colaborat cu Dani Carvajal la formaţia de pe Santiago Bernabeu şi îşi doreşte să-l transfere la Chelsea, notează presa din Anglia.

Alonso ar fi conştient şi de faptul că fundaşul spaniol aduce o mentalitate de învingător, el având foarte multe trofee câştigate, iar prin această experienţă ar ajuta jucătorii mai tineri în momentele dificile pe care echipa le va avea în sezonul viitor. Acum rămâne de văzut dacă vor ajunge la o înţelegere cele două părţi sau dacă jucătorul o să primească o propunere mai tentantă din altă parte.

Planul lui Xabi Alonso la Chelsea

Xabi Alonso e gata să facă schimbări împortante în lotul celor de la Chelsea, asta după ce echipa a ratat calificarea în cupele europene. Ibericul vrea ca londonezii să vândă mai mulţi jucători şi să aducă un aer nou în vestiar, asta pentru că actualul lot nu a performat la nivelul dorit.