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Darius Olaru a câştigat primul trofeu cu Union SG. Meci dramatic la noua echipă

Viviana Moraru Publicat: 1 august 2026, 8:34

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Darius Olaru a câştigat primul trofeu cu Union SG. Meci dramatic la noua echipă

Darius Olaru, în Supercupa Belgiei/ Profimedia

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Darius Olaru a câştigat primul său trofeu cu echipa Union Saint-Gilloise, la care s-a transferat în această vară, Supercupa Belgiei, după ce a învins-o pe FC Bruges cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, vineri seara, pe Jan Breydelstadion din Bruges.

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Scorul a fost egal, 1-1, la finalul celor 90 de minute regulamentare, după golurile marcate de Nicolo Tresoldi (49) pentru campioana Belgiei, şi de argentinianul Kevin Mac Allister (77) pentru Union, deţinătoarea Cupei.

Darius Olaru a câştigat primul trofeu cu Union SG

Darius Olaru a jucat 71 de minute pentru Union SG, în primul meci oficial din acest sezon.

Sud-africanul Relebohile Mofokeng, venit şi el în această vară, a transformat penalty-ul decisiv pentru Union, după cele fructificate de Promise David, Anan Khalaili, Besfort Zeneli şi Adem Zorgane.

Pentru FC Bruges au transformat Tresoldi, Felix Lemarechal, Brandon Mechele şi Romeo Vermant, iar Cheyevo Tsava a ratat (a apărat Vic Chambaere).

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Union a câştigat trofeul pentru a doua oară în trei confruntări consecutive cu FC Bruges în Supercupa Belgiei. FC Bruges deţine recordul de trofee în competiţie (18).

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