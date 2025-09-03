Dayro Moreno revine la naționala Columbiei după 9 ani! Atacantul va împlini 40 de ani peste două săptămâni - Antena Sport

Dayro Moreno, care este cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian, depășindu-l pe Radamel Falcao în acest an, a fost selecționat pentru ultimele două meciuri din preliminariile Mondialului, cu Bolivia și Venezuela.

Ultimul lui meci pentru Columbia a fost în iunie 2016, când a jucat cu Peru, în sferturile Copa America.

Dayro Moreno revine la naționala Columbiei după 9 ani

Singura lui experiență în afara Americii de Sud a fost în 2008 & 2009, când a jucat pentru FCSB. A fost adus pentru 1.75 mil. € în ianuarie 2008 de la Once Caldas, și a plecat pe 600.000€ în ianuarie 2010, tot la Once Caldas.

55 de meciuri, 13 goluri și 5 pase de gol are pentru FCSB

Once Caldas este formația la care evoluează și în prezent, acesta are 45 de meciuri, 23 de goluri si 4 pase de gol în 2025.

Dayro Moreno a fost de opt ori golgheterul ligii columbiene, pe parcursul carierei sale, şi are în palmares două trofee majore: Copa Libertadores, câştigată cu Once Caldas în 2004, şi Supercupa Americii de Sud, obţinută în 2017 cu Atletico Nacional.