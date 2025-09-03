Dayro Moreno revine la naționala Columbiei după 9 ani! Atacantul va împlini 40 de ani peste două săptămâni - Antena Sport

Dayro Moreno, care este cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian, depășindu-l pe Radamel Falcao în acest an, a fost selecționat pentru ultimele două meciuri din preliminariile Mondialului, cu Bolivia și Venezuela.
Ultimul lui meci pentru Columbia a fost în iunie 2016, când a jucat cu Peru, în sferturile Copa America.
Dayro Moreno revine la naționala Columbiei după 9 ani
Singura lui experiență în afara Americii de Sud a fost în 2008 & 2009, când a jucat pentru FCSB. A fost adus pentru 1.75 mil. € în ianuarie 2008 de la Once Caldas, și a plecat pe 600.000€ în ianuarie 2010, tot la Once Caldas.
- 55 de meciuri, 13 goluri și 5 pase de gol are pentru FCSB
Once Caldas este formația la care evoluează și în prezent, acesta are 45 de meciuri, 23 de goluri si 4 pase de gol în 2025.
Dayro Moreno a fost de opt ori golgheterul ligii columbiene, pe parcursul carierei sale, şi are în palmares două trofee majore: Copa Libertadores, câştigată cu Once Caldas în 2004, şi Supercupa Americii de Sud, obţinută în 2017 cu Atletico Nacional.
“Noul rege. Dayro Moreno devine cel mai bun marcator al fotbalului profesionist columbian cu 353 de goluri”, au scris într-un comunicat organizatorii Ligii de elită a campionatului columbian, care i-au transmis totodată felicitări atacantului în vârstă de 39 de ani, atunci când el l-a depăşit pe Radamel Falcao.
