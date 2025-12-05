Decizia luată de Administraţia Trump înainte de tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Decizia luată de Administraţia Trump înainte de tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Campionatul Mondial 2026

Decizia luată de Administraţia Trump înainte de tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Dan Roșu Publicat: 5 decembrie 2025, 9:03

Decizia luată de Administraţia Trump înainte de tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Donald Trump, în timpul unui evenimet - Profimedia Images

Administraţia Trump a dat instrucţiuni ambasadelor şi consulatelor SUA din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză ale străinilor care doresc să viziteze Statele Unite pentru a investi în America sau pentru a fi prezenţi la Cupa Mondială din 2026, Jocurile Olimpice din 2028 şi alte evenimente sportive importante, relatează AP. Decizi a fost anunţată înaintea tragerii la sorţi a grupelor World Cup 2026. 

În acelaşi timp, administraţia a adăugat noi criterii pentru lucrătorii străini cu înaltă calificare care solicită un anumit tip de viză. Noile reguli ar refuza intrarea celor consideraţi că au dirijat sau participat la cenzurarea cetăţenilor americani pe reţelele de socializare prin iniţiative de moderare a conţinutului care au apărut în întreaga Europă şi în alte părţi pentru a combate discursurile extremiste.

Decizia luată de Administraţia Trump

Într-o serie de telegrame trimise săptămâna aceasta tuturor misiunilor diplomatice americane, obţinute de Associated Press, Departamentul de Stat a indicat că cererile de viză pentru oamenii de afaceri care intenţionează să realizeze „investiţii semnificative” în Statele Unite ar trebui să fie prioritare, alături de cererile celor care doresc să călătorească „pentru a fi prezenţi la evenimente sportive importante care promovează excelenţa americană”.

Este cea mai recentă măsură luată de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru a combate imigraţia ilegală şi vizitele în SUA. Însă, având în vedere evenimentele sportive importante planificate în Statele Unite, administraţia doreşte să se asigure că fanii vor putea participa la aceste competiţii. Aceste politici sunt în centrul atenţiei înaintea tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială, de vineri.

Ca parte a unei iniţiative mai ample de control al intrării străinilor în SUA, Departamentul de Stat a declarat că toţi cei care au nevoie de viză pentru a intra în ţară vor trebui să se prezinte la un interviu şi la o verificare pentru a fi evaluaţi în ceea ce priveşte potenţialele riscuri pentru securitatea naţională.

Acest lucru a dus la perioade lungi de aşteptare la multe ambasade şi consulate pentru interviuri în vederea solicitării vizelor cunoscute sub denumirea de „B1” şi „B2”, în ciuda creşterii numărului de angajaţi consulari.

Luna trecută, Trump a anunţat o nouă iniţiativă, denumită „FIFA Pass”, pentru străinii care călătoresc în SUA pentru Cupa Mondială, care le va permite să obţină mai repede interviuri pentru vize. Cu toate acestea, el i-a încurajat în continuare să solicite vizele „imediat”.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că administraţia a trimis peste 400 de funcţionari consulari suplimentari în întreaga lume pentru a face faţă cererii de vize pentru Cupa Mondială şi că, în aproximativ 80% din glob, călătorii către SUA pot obţine o programare pentru viză în termen de 60 de zile — lucru reflectat în telegrama diplomatică.

Noile măsuri din mesajul transmis săptămâna aceasta depăşesc iniţiativa FIFA Pass de a accelera procesarea cererilor pentru cei care doresc să călătorească în Statele Unite pentru Jocurile Olimpice şi alte evenimente sportive importante.

Posturile „ar trebui să asigure o capacitate suficientă pentru a găzdui spectatori şi alţi fani care călătoresc pentru evenimentele legate de turneul (Cupa Mondială)”, se arată în una dintre cele două telegrame trimise marţi. ”Aceştia ar trebui să aibă prioritate faţă de toate celelalte cereri B1/B2, cu excepţia celor legate de reindustrializarea americană.”

Alte categorii care vor avea prioritate includ diplomaţii străini, oficialii guvernamentali care călătoresc în interes de serviciu, lucrătorii agricoli temporari, lucrătorii religioşi, medicii şi asistenţii medicali, precum şi studenţii care frecventează instituţii academice cu un procent de înscrieri străine mai mic de 15%.

„Posturile ar trebui să se asigure că solicitanţii din grupurile cu rang superior au prioritate faţă de solicitanţii din grupurile cu rang inferior, indiferent de cererea solicitanţilor cu rang inferior”, se arată în telegrama. „Posturile pot reduce semnificativ numărul de locuri disponibile pentru grupurile cu rang inferior, pentru a satisface cererea grupurilor cu rang superior.”

Noi criterii pentru acordarea vizelor lucrătorilor cu înaltă calificare

A doua telegramă trimisă marţi tuturor ambasadelor şi consulatelor stabileşte noi criterii pentru examinarea cererilor de viză H-1B, instruind diplomaţii să „fie atenţi” la cei care ar fi putut fi sau sunt „responsabili sau complici la cenzurarea americanilor” online şi în alte locuri.

Aceste vize permit companiilor americane să aducă persoane cu competenţe tehnice greu de găsit în Statele Unite, iar preşedintele Donald Trump a declarat că le va aplica o taxă anuală de 100.000 de dolari.

