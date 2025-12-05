Decizia luată de Administraţia Trump înainte de tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 - Antena Sport

Administraţia Trump a dat instrucţiuni ambasadelor şi consulatelor SUA din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză ale străinilor care doresc să viziteze Statele Unite pentru a investi în America sau pentru a fi prezenţi la Cupa Mondială din 2026, Jocurile Olimpice din 2028 şi alte evenimente sportive importante, relatează AP. Decizi a fost anunţată înaintea tragerii la sorţi a grupelor World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acelaşi timp, administraţia a adăugat noi criterii pentru lucrătorii străini cu înaltă calificare care solicită un anumit tip de viză. Noile reguli ar refuza intrarea celor consideraţi că au dirijat sau participat la cenzurarea cetăţenilor americani pe reţelele de socializare prin iniţiative de moderare a conţinutului care au apărut în întreaga Europă şi în alte părţi pentru a combate discursurile extremiste.

Decizia luată de Administraţia Trump

Într-o serie de telegrame trimise săptămâna aceasta tuturor misiunilor diplomatice americane, obţinute de Associated Press, Departamentul de Stat a indicat că cererile de viză pentru oamenii de afaceri care intenţionează să realizeze „investiţii semnificative” în Statele Unite ar trebui să fie prioritare, alături de cererile celor care doresc să călătorească „pentru a fi prezenţi la evenimente sportive importante care promovează excelenţa americană”.

Este cea mai recentă măsură luată de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru a combate imigraţia ilegală şi vizitele în SUA. Însă, având în vedere evenimentele sportive importante planificate în Statele Unite, administraţia doreşte să se asigure că fanii vor putea participa la aceste competiţii. Aceste politici sunt în centrul atenţiei înaintea tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială, de vineri.

Ca parte a unei iniţiative mai ample de control al intrării străinilor în SUA, Departamentul de Stat a declarat că toţi cei care au nevoie de viză pentru a intra în ţară vor trebui să se prezinte la un interviu şi la o verificare pentru a fi evaluaţi în ceea ce priveşte potenţialele riscuri pentru securitatea naţională.