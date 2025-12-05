Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo are deficit de 2,5 milioane de euro. Cum vrea Andrei Nicolescu ca afacerea să devină profitabilă: "Va fi pe plus" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo are deficit de 2,5 milioane de euro. Cum vrea Andrei Nicolescu ca afacerea să devină profitabilă: “Va fi pe plus”

Dinamo are deficit de 2,5 milioane de euro. Cum vrea Andrei Nicolescu ca afacerea să devină profitabilă: “Va fi pe plus”

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 9:16

Comentarii
Dinamo are deficit de 2,5 milioane de euro. Cum vrea Andrei Nicolescu ca afacerea să devină profitabilă: Va fi pe plus

Catalin Ionut Cirjan se bucură dupa un gol marcat alături de Jordan Ikoko si Vhakka Eddy Stelh Gnahore SPORT PICTURES

Dinamo a avut datorii uriaşe, dar a reuşit să-şi revină pe plan financiar, dar şi fotbalistic. Acum, clubul mai are un deficit de 2,5 milioane de euro. O sumă care – crede Andrei Nicolescu – se va închide anul vitor, iar Dinamo va trece pe profit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Dacă ne referim doar la ceea ce înseamnă operațional, fără să ne gândim la datoriile mai vechi, costul apropo de insolvență, datoriile pe care le-am adus de acolo, suntem undeva la 2,5 milioane deficit.

Cu tot cu transferuri și toate cheltuielile pe care acționarii și le-au asumat pentru prognoza acestui an competițional. Dinamo se consolidează, iar anul viitor putem face mai bine lucrurile pe fiecare palier. România este o platformă foarte bună pentru transferurile de jucători.

Eu sunt convins că Dinamo va opri acest deficit sau probabil va fi pe plus în momentul în care va opera foarte bine cu jucătorii, începând de la academie până în sistemul în care să îi pună în valoare”, a spus Andrei Nicolescu pentru zf.ro.

Mai mult, clubul are de încasări anuale din sponosizări, de 2,3 milioane de euro. ”Noi, din sponsori, primim mult mai puțin decât ne-am dori. Targetul a fost de trei milioane de euro, dar nu atingem atât, cred că 2,3 milioane de euro. Din cauza istoricului de brand există și o reticență a oamenilor de afaceri când vine vorba de fotbal, din cauza managerilor care apăreau cu povești în media ce nu aveau legătură cu clubul. Noi am țintit trei milioane, dar cred că putem atrage cinci. Chiar dacă Dinamo nu ar câștiga campionatul an de an și ar performa fără fluctuații, participând an de an în cupele europene, cred că potențialul este de cinci milioane”, a mai spus Andrei Nicolescu pentru sursa citată.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită
Observator
Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită
Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul!”. Exclusiv
11:46
LeBron James a încheiat o serie incredibilă de 1.297 meciuri cu 10 sau mai multe puncte
11:42
Ofertă de 2 milioane de euro pentru Alex Musi. Ce a decis Dinamo în privinţa transferului
11:15
Noutățile lunii decembrie în AntenaPLAY
11:12
Dan Nistor şi-a prelungit contractul cu Universitatea Cluj
10:44
LIVE VIDEOProgramul Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă! Prima sesiune de antrenamente ACUM, în AntenaPLAY
10:42
Jose Mourinho s-a interesat de Ștefan Baiaram. Giovanni Becali a făcut mesajele publice. În ce stadiu e transferul
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 4 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi” 5 „Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare 6 Gigi Becali vrea să-l dea afară, însă jucătorul refuză să plece de la FCSB. Suma care ar trebui să-i fie plătită
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte