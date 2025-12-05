Jose Mourinho s-a interesat de Ștefan Baiaram. Giovanni Becali a făcut mesajele publice. În ce stadiu e transferul - Antena Sport

Închide meniul
Jose Mourinho s-a interesat de Ștefan Baiaram. Giovanni Becali a făcut mesajele publice. În ce stadiu e transferul

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 10:42

Giovanni Becali pregăteşte transferul lui Ștefan Baiaram. Impresarul spune că inclusiv Jose Mourinho s-a interesat de el, iar o posibilă destinaţie pentru jucătorul Universităţii ar putea fi Benfica.

„Am primit mesaje de la echipe foarte importante din țări de top 5. L-am prezentat la multe echipe. (n.r. – Ne citești mesajul de la Mourinho?) Nu e vorba de Mourinho. Sunt mai multe echipe unde l-am propus. I-am scris eu prima dată (n.r. – citește mesajul în italiană). După care mi-a scris el. ‘Spune-mi poziția și dacă ai ceva imagini’. Acum, sunt relațiile mele, sunt cluburile mele. Mi-am dat cuvântul că e un jucător serios, un jucător pe buzele tuturor și e numărul 1 acum în România”, a spus Giovanni Becali la Fanatik.ro.

Giovanni Becali crede că Ștefan Baiaram poate ajunge un fotbalist de top, la nivel european, şi apoi să se transfere pe 40 de milioane de euro, de la o echipă ca Benfica.

“E mai ușor să mai joci în Portugalia decât în Italia. În Portugalia sunt 3-4. De la Porto, Benfica, Sporting, de la astea pleacă pe 40.000.000 de euro. Are calități și trebuie să încerc cum am încercat cu toți. Cu unii am reușit cu alții nu. E steaua noastră aici în România”, a mai spus Giovanni Becali.

