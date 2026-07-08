Ilie Dumitrescu a caracterizat-o într-un cuvânt pe Craiova, după ce oltenii au “demolat-o” pe Vitebsk! Remarcaţii lui

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a văzut-o pe Universitatea Craiova cu echipa din Belarus, Vitebsk, în deplasare, şi a dat verdictul despre echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani).

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Componentul Generaţiei de Aur a caracterizat-o pe Craiova ca fiind o echipă “solidă”, după ce formaţia lui Coelho a învins-o la scor, 4-1, pe echipa din Belarus. Partida s-a disputat în Ungaria, fără spectatori.

Ilie Dumitrescu a dat verdictul, după ce Craiova a “distrus-o”, în deplasare, pe Vitebsk

Nsimba şi Heriberto Tavares, care a debutat într-un meci oficial cu Craiova, s-au numărat printre remarcaţii lui Ilie Dumitrescu.

“Vitebsk a avut 57% posesie în partea a doua, a stat compactă și a acoperit foarte bine zonele. Dar echipa lor este în plin campionat. Iar când acoperi foarte bine zonele, păstrezi echilibrul.

Pe final, odată cu intrarea lui Mora, care a pasat bine la Etim, apoi el a trimis la Nsimba, a ieșit golul.