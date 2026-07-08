Ilie Dumitrescu a caracterizat-o într-un cuvânt pe Craiova, după ce oltenii au “demolat-o” pe Vitebsk! Remarcaţii lui

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a văzut-o pe Universitatea Craiova cu echipa din Belarus, Vitebsk, în deplasare, şi a dat verdictul despre echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani).
Componentul Generaţiei de Aur a caracterizat-o pe Craiova ca fiind o echipă “solidă”, după ce formaţia lui Coelho a învins-o la scor, 4-1, pe echipa din Belarus. Partida s-a disputat în Ungaria, fără spectatori.
Ilie Dumitrescu a dat verdictul, după ce Craiova a “distrus-o”, în deplasare, pe Vitebsk
Nsimba şi Heriberto Tavares, care a debutat într-un meci oficial cu Craiova, s-au numărat printre remarcaţii lui Ilie Dumitrescu.
“Vitebsk a avut 57% posesie în partea a doua, a stat compactă și a acoperit foarte bine zonele. Dar echipa lor este în plin campionat. Iar când acoperi foarte bine zonele, păstrezi echilibrul.
Pe final, odată cu intrarea lui Mora, care a pasat bine la Etim, apoi el a trimis la Nsimba, a ieșit golul.
Este o variantă foarte bună. Tavares a intrat și el, a încercat o pasă foarte bună.
Etim este polivalent în spatele atacantului. Foarte bună finalizarea ’Bestiei’, Nsimba.
În orice caz, mi-a plăcut abordarea din prima repriză. Echipa este solidă. Craiova arată mai bine decât în sezonul trecut. Este și continuitate pe banca tehnică”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.
“Același sistem de joc, un joc solid. Am remarcat schimbarea de direcție de la golul lui Baiaram.
Extrema trebuie să intre în interior, să își asume acțiunea și să șuteze. Asta i se cere prin fișa postului și îl felicit pentru execuție.
Craiova are aceeași dinamică și aceeași posesie.
Popică nu avea ce să facă la golul lor. A fost o primă repriză bună, iar Craiova își respectă statutul și este în grafic”, spunea anterior, la pauza meciului, Ilie Dumitrescu, analizând evoluţia din prima repriză a oltenilor.
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