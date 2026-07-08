Home | Fotbal | Liga Campionilor | Ilie Dumitrescu a caracterizat-o într-un cuvânt pe Craiova, după ce oltenii au “demolat-o” pe Vitebsk! Remarcaţii lui

Ilie Dumitrescu a caracterizat-o într-un cuvânt pe Craiova, după ce oltenii au “demolat-o” pe Vitebsk! Remarcaţii lui

Bogdan Stănescu Publicat: 8 iulie 2026, 23:17

Comentarii
Ilie Dumitrescu a caracterizat-o într-un cuvânt pe Craiova, după ce oltenii au demolat-o pe Vitebsk! Remarcaţii lui

Ilie Dumitrescu / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a văzut-o pe Universitatea Craiova cu echipa din Belarus, Vitebsk, în deplasare, şi a dat verdictul despre echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Componentul Generaţiei de Aur a caracterizat-o pe Craiova ca fiind o echipă “solidă”, după ce formaţia lui Coelho a învins-o la scor, 4-1, pe echipa din Belarus. Partida s-a disputat în Ungaria, fără spectatori.

Ilie Dumitrescu a dat verdictul, după ce Craiova a “distrus-o”, în deplasare, pe Vitebsk

Nsimba şi Heriberto Tavares, care a debutat într-un meci oficial cu Craiova, s-au numărat printre remarcaţii lui Ilie Dumitrescu.

“Vitebsk a avut 57% posesie în partea a doua, a stat compactă și a acoperit foarte bine zonele. Dar echipa lor este în plin campionat. Iar când acoperi foarte bine zonele, păstrezi echilibrul.

Pe final, odată cu intrarea lui Mora, care a pasat bine la Etim, apoi el a trimis la Nsimba, a ieșit golul.

Reclamă
Reclamă

Este o variantă foarte bună. Tavares a intrat și el, a încercat o pasă foarte bună.

Etim este polivalent în spatele atacantului. Foarte bună finalizarea ’Bestiei’, Nsimba.

În orice caz, mi-a plăcut abordarea din prima repriză. Echipa este solidă. Craiova arată mai bine decât în sezonul trecut. Este și continuitate pe banca tehnică”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rateDe ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
Reclamă

“Același sistem de joc, un joc solid. Am remarcat schimbarea de direcție de la golul lui Baiaram.

Extrema trebuie să intre în interior, să își asume acțiunea și să șuteze. Asta i se cere prin fișa postului și îl felicit pentru execuție.

Craiova are aceeași dinamică și aceeași posesie.

Popică nu avea ce să facă la golul lor. A fost o primă repriză bună, iar Craiova își respectă statutul și este în grafic”, spunea anterior, la pauza meciului, Ilie Dumitrescu, analizând evoluţia din prima repriză a oltenilor.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai mare diferență după contestații, la Evaluarea Națională. A primit 2,2 puncte în plus
Observator
Cea mai mare diferență după contestații, la Evaluarea Națională. A primit 2,2 puncte în plus
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
Fanatik.ro
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
23:26

Cristiano Bergodi şi Alexandru Chipciu, reacţii ferme înainte de Dinamo Kiev – U Cluj: “Colos al Europei / O echipă periculoasă”
23:17

Prima reacție a jucătorului Angliei care s-a accidentat în timp ce celebra victoria cu Mexic: “Operație terminată”
23:16

Care este obiectivul Universității Craiova în cupele europene? Sorin Cârțu a făcut anunțul
23:05

Probleme pentru Anglia înaintea duelului cu Norvegia. Trei jucători, OUT de la ultimul antrenament
22:41

Filipe Coelho nu se “îmbată cu apă rece” după debutul Craiovei în preliminariile UCL: “Multe lucruri de îmbunătățit”
22:22

“E mai bună Craiova decât anul trecut?” Răspunsul dat de Assad Al Hamlawi, după debutul cu “dublă” în Champions League
Vezi toate știrile
1 „FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc 2 Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina 3 Gigi Becali, ultimele detalii despre campania de achiziţii de la FCSB: “Cică am mai făcut două transferuri” 4 David Kiki s-a transferat în Liga 1. Destinaţie surpriză 5 Egiptenii nu se lasă! Au făcut plângere la FIFA împotriva arbitrului care “a vrut ca Messi să rămână în cursă” 6 Un nou sponsor pentru Dinamo! Numele companiei va apărea pe tricourile “câinilor”
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial