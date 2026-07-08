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Prima reacție a jucătorului Angliei care s-a accidentat în timp ce celebra victoria cu Mexic: “Operație terminată”

Andrei Nicolae Publicat: 8 iulie 2026, 23:17

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Prima reacție a jucătorului Angliei care s-a accidentat în timp ce celebra victoria cu Mexic: Operație terminată

Jordan Henderson, accidentat în Mexic - Anglia / Profimedia

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Mijlocaşul englez Jordan Henderson a revenit în lot, la Kansas City, după ce a fost operat în urma unei fracturi la braţ suferite în timpul sărbătoririi victoriei de duminică împotriva Mexicului, din optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, informează Reuters.

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Fotbalistul în vârstă de 36 de ani a alunecat în timp ce a sărit peste un panou publicitar pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico şi a fost ulterior supus unei intervenţii chirurgicale în Kansas City.

Prima reacție a lui Henderson după ce s-a accidentat în timp ce celebra

Operaţie terminată! Acum, să ne pregătim pentru marea confruntare de sâmbătă!“, a postat miercuri Henderson pe Instagram.

 
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Accidentarea îl scoate pe Henderson din joc pe durata turneului, însă fostul căpitan al lui Liverpool rămâne parte din lotul lui Thomas Tuchel pentru rolul său de lider. Anglia va întâlni Norvegia în sferturile de finală, sâmbătă, la Miami.

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Sursa: Agerpres.ro

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