Care este obiectivul Universității Craiova în cupele europene? Sorin Cârțu a făcut anunțul

Sorin Cârțu a anunțat care este obiectivul celor de la Universitatea Craiova în noul sezon al cupelor europene. Oficialul campioanei a vorbit la finalul partidei cu Vitebsk, din turul 1 preliminar al UEFA Champions League.
Oltenii au învins-o fără probleme pe campioana din Belarus în manșa tur a „dublei” din preliminariile UEFA Champions League. Cu scorul de 4-1 s-a impus campioana României, la meciul jucat în Ungaria.
Sorin Cârțu a anunțat obiectivul Universității Craiova
După meci, Sorin Cârțu a dezvăluit că oltenii și-au propus să repete cel puțin performanța din sezonul trecut, pe plan european. Atunci, Universitatea Craiova a ajuns în grupele UEFA Conference League.
Totuși, oficialul echipei din Bănie a explicat că și-ar dori să vadă Craiova în Europa sau Champions League, însă a făcut apel la calm, menționând că victoria cu Vitebsk nu înseamnă că oltenii vor avea un parcurs ușor în preliminarii.
“Primul meci o să fie cel din Supercupă, începe campionatul. Trebuie să fim în formă maximă şi să exploatăm ceea ce am făcut acum. Obiectivele noastre sunt tot cele de anul trecut, iar internaţional e să facem măcar ceea ce am făcut anul trecut, să fim cel puţin în Conference League.
Sigur că noi am vrea să sărim peste Conference League sau peste Europa League, să fim în Champions League, dar nu înseamnă că dacă o baţi pe Vitebsk trebuie să te gândeşti la Champions”, a spus Sorin Cârțu, la primasport.ro.
Assad Al Hamlawi, prima reacţie după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4
Assad Al Hamlawi a declarat că Universitatea Craiova a avut parte de un debut excelent de sezon, sperând ca echipa să-şi continue ritmul excelent şi să câştige şi Supercupa. Partida cu U Cluj se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, în Bănie.
De asemenea, întrebat dacă Universitatea Craiova este o echipă mai puternică în acest sezon, faţă de precedentul, Assad Al Hamlawi a oferit o reacţie fermă. El a transmis clar faptul că oltenii sunt mai buni în actuala stagiune şi ţintesc calificarea în grupa de Champions League.
“A fost un început bun pentru echipă, sper să menţinem acest ritm şi mai departe. Ştiam că voi marca, e principalul obiectiv la penalty-uri. A fost un advers aragresiv, am reuşit să fim deasupra lor şi sper să fim aşa şi la retur.
(N.r. Poate arăta mai bine decât anul trecut) Cred că suntem deja o familie mai bună, ca echipă, suntem mai buni. Deocamdată nu e jucată calificarea, aşteptăm şi meciul retur. Se poate întâmpla orice. Să sperăm să fim mai buni în următorul meci. Sper să câştigăm Supercupa. Nu prea e timp de sărbătoare. Toţi avem obiectivul să fim în Champions League. E un start bun”, a declarat Assad Al Hamlawi, conform digisport.ro, după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4.
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