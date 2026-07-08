Care este obiectivul Universității Craiova în cupele europene? Sorin Cârțu a făcut anunțul

Sorin Cârțu a anunțat care este obiectivul celor de la Universitatea Craiova în noul sezon al cupelor europene. Oficialul campioanei a vorbit la finalul partidei cu Vitebsk, din turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

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Oltenii au învins-o fără probleme pe campioana din Belarus în manșa tur a „dublei” din preliminariile UEFA Champions League. Cu scorul de 4-1 s-a impus campioana României, la meciul jucat în Ungaria.

Sorin Cârțu a anunțat obiectivul Universității Craiova

După meci, Sorin Cârțu a dezvăluit că oltenii și-au propus să repete cel puțin performanța din sezonul trecut, pe plan european. Atunci, Universitatea Craiova a ajuns în grupele UEFA Conference League.

Totuși, oficialul echipei din Bănie a explicat că și-ar dori să vadă Craiova în Europa sau Champions League, însă a făcut apel la calm, menționând că victoria cu Vitebsk nu înseamnă că oltenii vor avea un parcurs ușor în preliminarii.

“Primul meci o să fie cel din Supercupă, începe campionatul. Trebuie să fim în formă maximă şi să exploatăm ceea ce am făcut acum. Obiectivele noastre sunt tot cele de anul trecut, iar internaţional e să facem măcar ceea ce am făcut anul trecut, să fim cel puţin în Conference League.