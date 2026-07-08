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Care este obiectivul Universității Craiova în cupele europene? Sorin Cârțu a făcut anunțul

Alex Ioniță Publicat: 8 iulie 2026, 23:16

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Care este obiectivul Universității Craiova în cupele europene? Sorin Cârțu a făcut anunțul

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Sorin Cârțu a anunțat care este obiectivul celor de la Universitatea Craiova în noul sezon al cupelor europene. Oficialul campioanei a vorbit la finalul partidei cu Vitebsk, din turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

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Oltenii au învins-o fără probleme pe campioana din Belarus în manșa tur a „dublei” din preliminariile UEFA Champions League. Cu scorul de 4-1 s-a impus campioana României, la meciul jucat în Ungaria.

Sorin Cârțu a anunțat obiectivul Universității Craiova

După meci, Sorin Cârțu a dezvăluit că oltenii și-au propus să repete cel puțin performanța din sezonul trecut, pe plan european. Atunci, Universitatea Craiova a ajuns în grupele UEFA Conference League.

Totuși, oficialul echipei din Bănie a explicat că și-ar dori să vadă Craiova în Europa sau Champions League, însă a făcut apel la calm, menționând că victoria cu Vitebsk nu înseamnă că oltenii vor avea un parcurs ușor în preliminarii.

“Primul meci o să fie cel din Supercupă, începe campionatul. Trebuie să fim în formă maximă şi să exploatăm ceea ce am făcut acum. Obiectivele noastre sunt tot cele de anul trecut, iar internaţional e să facem măcar ceea ce am făcut anul trecut, să fim cel puţin în Conference League.

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Sigur că noi am vrea să sărim peste Conference League sau peste Europa League, să fim în Champions League, dar nu înseamnă că dacă o baţi pe Vitebsk trebuie să te gândeşti la Champions”, a spus Sorin Cârțu, la primasport.ro.

Assad Al Hamlawi, prima reacţie după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

Assad Al Hamlawi a declarat că Universitatea Craiova a avut parte de un debut excelent de sezon, sperând ca echipa să-şi continue ritmul excelent şi să câştige şi Supercupa. Partida cu U Cluj se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, în Bănie.

De asemenea, întrebat dacă Universitatea Craiova este o echipă mai puternică în acest sezon, faţă de precedentul, Assad Al Hamlawi a oferit o reacţie fermă. El a transmis clar faptul că oltenii sunt mai buni în actuala stagiune şi ţintesc calificarea în grupa de Champions League.

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“A fost un început bun pentru echipă, sper să menţinem acest ritm şi mai departe. Ştiam că voi marca, e principalul obiectiv la penalty-uri. A fost un advers aragresiv, am reuşit să fim deasupra lor şi sper să fim aşa şi la retur.

(N.r. Poate arăta mai bine decât anul trecut) Cred că suntem deja o familie mai bună, ca echipă, suntem mai buni. Deocamdată nu e jucată calificarea, aşteptăm şi meciul retur. Se poate întâmpla orice. Să sperăm să fim mai buni în următorul meci. Sper să câştigăm Supercupa. Nu prea e timp de sărbătoare. Toţi avem obiectivul să fim în Champions League. E un start bun”, a declarat Assad Al Hamlawi, conform digisport.ro, după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4.

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